SVE SE MIJENJA
Sjajna vijest za vozače benzinaca: Novi izum mogao bi spasiti njihove automobile od izumiranja
Dok proizvođači automobila ubrzano prelaze na električna vozila, dio znanstvene zajednice nastavlja tražiti načine za smanjenje emisija iz milijuna automobila s motorima na unutarnje izgaranje koji će još godinama ostati na cestama.
Posebna pozornost pritom usmjerena je na sintetička ili takozvana e-goriva, koja se smatraju potencijalno klimatski prihvatljivijom zamjenom za fosilna goriva.
Njihovu širu primjenu dosad je ograničavala visoka cijena proizvodnje, no istraživači iz švicarske institucije Empa tvrde da su razvili tehnologiju koja bi taj problem mogla značajno ublažiti, prenosi njemački WiWo.
Manja potrošnja energije i niži troškovi
Novi postupak proizvodnje sintetičkog benzina temelji se na procesu koji zahtijeva manje energije od postojećih metoda, što bi moglo rezultirati znatno nižim troškovima proizvodnje.
Ako se tehnologija pokaže učinkovitom i izvan laboratorija, mogla bi omogućiti proizvodnju goriva koje se može koristiti u postojećim automobilima bez tehničkih prilagodbi. Istodobno, ne bi bile potrebne promjene na benzinskim postajama niti u postojećoj distribucijskoj mreži.
Takav pristup mogao bi pojednostaviti smanjenje emisija stakleničkih plinova jer ne zahtijeva velika ulaganja u novu prometnu infrastrukturu.
"Rješenje koje funkcionira s postojećim vozilima"
Na čelu istraživačkog projekta nalazi se kemičarka Alessia Cesarini iz Empinog laboratorija za kemijske energente i sustave vozila. Njezin tim radi na razvoju tehnologije koja bi, osim ekoloških prednosti, bila i ekonomski održiva.
"Cilj je pronaći rješenje koje funkcionira s postojećim vozilima i infrastrukturom te je istodobno održivo i ekološki i gospodarski", izjavila je Cesarini.
Za dosadašnji rad dobila je potporu kroz program Empa Entrepreneur Fellowship, koji istraživačima pomaže u pretvaranju znanstvenih projekata u tržišno primjenjiva rješenja.
Za razliku od postojećih tehnologija proizvodnje e-goriva, koje uključuju više proizvodnih koraka i značajnu potrošnju energije, novi postupak temelji se na kemijskoj reakciji poznatoj kao oligomerizacija.
U tom se procesu jednostavne molekule dobivene iz obnovljivih izvora, poput etilena i propilena, povezuju u složenije ugljikovodike koji po svojim svojstvima nalikuju benzinu. Važan dio tehnologije čine posebno razvijeni katalizatori koji omogućuju učinkovitije odvijanje reakcije uz manju energetsku potrošnju.
Rezultati već usporedivi s komercijalnim gorivom
Prema podacima istraživačkog tima, sintetički benzin proizveden novom metodom već sada postiže oktanski broj 95, što odgovara standardu velikog dijela benzina koji se prodaje na europskom tržištu.
To znači da bi se gorivo moglo koristiti u postojećim benzinskim motorima bez dodatnih prilagodbi. U demonstracijskom postrojenju trenutačno se proizvodi oko 10.000 litara goriva godišnje, a sljedeća faza razvoja uključuje povećanje proizvodnih kapaciteta i ispitivanje tehnologije u stvarnim uvjetima.
Moguća nova uloga e-goriva u prometu
Sintetička goriva već se godinama spominju kao jedno od mogućih rješenja za smanjenje emisija u prometu, posebno u segmentima u kojima je elektrifikacija složena ili teško provediva. Međutim, visoki troškovi proizvodnje dosad su ograničavali njihovu konkurentnost u odnosu na klasična fosilna goriva.
Uspije li se potvrditi da nova tehnologija doista omogućuje jeftiniju i energetski učinkovitiju proizvodnju, sintetički benzin mogao bi dobiti značajniju ulogu u energetskoj tranziciji te omogućiti dulje korištenje motora s unutarnjim izgaranjem tijekom prijelaza prema čišćim oblicima prijevoza.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare