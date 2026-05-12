Ovo su najbolje destinacije u Europi za one koji putuju sami
Od promatranja kitova na Azorima do kajakarenja norveškim fjordovima, ovo su solo putovanja koja biste ove godine trebali staviti na svoju listu želja.
Odlučiti se na solo putovanje već je samo po sebi hrabar potez, a ako ste se već odvažili putovati bez društva prijatelja, onda gotovo da nema avanture koju ne možete isprobati.
Možda vas privlači divljina i želite promatrati medvjede i vukove u njihovom prirodnom staništu? Ili ste više tip osobe za planinarenje pa vas zovu talijanske via ferrate?
Ako još ne znate kamo otići, platforma Much Better Adventures sastavila je popis najboljih europskih destinacija za solo avanturistička putovanja ove godine.
Svaka destinacija ocijenjena je prema više kriterija, uključujući Global Peace Index, prosječnu cijenu obroka za jednu osobu, indeks bioraznolikosti i broj planinarskih ruta, uzimajući u obzir i mišljenja stručnjaka te trendove rezervacija među putnicima.
Ovo su europske destinacije koje su se našle na popisu.
Italija
Mnogima je Italija sinonim za opuštanje na plaži, pizzu i tjesteninu uz čašu Hugo Spritza. No unutrašnjost zemlje nudi mnogo više onima željnima avanture.
Dolomiti su već godinama među omiljenim odredištima planinara, a 125 kilometara duga ruta Alta Via 1, koja vodi od planinarskog doma do doma, nalazi se na listi želja brojnih zaljubljenika u prirodu. Oni željni dodatnog adrenalina mogu isprobati i penjanje via ferratama.
Rute kroz Dolomite moguće je pronaći putem aplikacija za planinarenje ili u specijaliziranim vodičima, a brojni organizatori nude i vođene ture. Solo putovanje ne znači nužno da sve morate raditi sami i izbjegavati društvo drugih ljudi.
Ljubitelji divljih životinja mogu posjetiti i Apenine. U Nacionalnom parku Abruzzo, Lazio i Molise moguće je vidjeti medvjede, vukove, divokoze i druge životinjske vrste.
Portugal
Iako je Portugal najpoznatiji po plažama, njegova otočja nude niz aktivnosti za pustolovne putnike.
Na Azorima je planinarenje gotovo nezaobilazno, a staze različitih težina i duljina dostupne su na službenoj stranici Visit Azores.
Onima koji se bolje snalaze na moru nego na kopnu na raspolaganju su ronilačke lokacije, ali i izleti za promatranje kitova.
Madeira također obiluje planinarskim rutama, a posjetitelji ondje mogu isprobati i canyoning ili coasteering, odnosno adrenalinske aktivnosti koje kombiniraju kretanje kroz kanjone i uz obalu.
Španjolska
Velik dio problema s prekomjernim turizmom u Španjolskoj povezan je s koncentracijom turista na nekoliko najpopularnijih područja. Tijekom 2025. čak 90 posto od ukupno 96,8 milijuna posjetitelja otišlo je u samo šest od 17 autonomnih regija, pokazuju podaci Nacionalnog instituta za statistiku.
No za avanturiste i dalje postoje brojni skriveni dragulji.
Iako je Camino de Santiago najpoznatija ruta, zanimljive su i staza Caminito del Rey, koja je nekoć slovila za jednu od najopasnijih na svijetu prije obnove, zatim Garganta de los Infiernos kroz dolinu Jerte te Camí de Ronda uz obalu Costa Brave.
Norveška
Norveška je zimi pravi raj za ljubitelje avantura. Posjetitelji ondje mogu isprobati vožnju motornim sanjkama, pseće zaprege, hodanje na krpljama ili skijanje.
Oni koji žele potpuno iskustvo boravka u divljini mogu angažirati vodiča za bushcraft, odnosno učenje vještina preživljavanja u prirodi.
No ni ljeto nije ništa manje uzbudljivo. Planinarenje ili vožnja biciklom pod ponoćnim suncem, kao i kajakarenje među fjordovima, samo su dio aktivnosti koje Norveška nudi solo putnicima željnima avanture.
