Liječnik upozorava da uobičajeni dodatak prehrani ne miješate s mliječnim proizvodima

Uzimate li ili planirate uzimati suplemente, važno je znati kako ih pravilno konzumirati kako biste iskoristili njihov maksimalni učinak. Doktor Suraj Kukaida upozorio je sve koji uzimaju željezo kao dodatak prehrani, ističući da njegovo kombiniranje s određenom hranom i pićima može ugroziti zdravlje. To je zato što takve kombinacije mogu utjecati na sposobnost tijela da učinkovito apsorbira željezo, prenosi Klix.