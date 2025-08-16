Los Angeles
Lopovi opljačkali trgovinu, a najviše iznenađuje njihov “odabir”
Pljačkaši su iz jedne trgovine ukrali robu vrijednu nekoliko tisuća eura. Vijest ne bi bila ništa neobično da njihov plijen ove godine nisu iznimno popularne igračke.
Oko pola dva ujutro prošle srijede vlasnica jedne trgovine u Los Angelesu probudila se s lošim predosjećajem.
Kako je kasnije izjavila za CNN, provjerila je svoj telefon na kojem ima aplikaciju povezanu s nadzornom kamerom u trgovini i shvatila da su u njoj provalnici.
Iz trgovine su odnijeli samo jednu vrstu robe – ove godine iznimno popularne lutke Labubu.
"Lopovi su preskočili ostatak robe u trgovini", izjavila je vlasnica trgovine Joanna Avendano i dodala da je, po njezinu mišljenju, provala bila unaprijed planirana.
Večer prije ispred trgovine je primijetila parkiran kamion, a sumnja i da su provalnici pratili profil trgovine na društvenim mrežama, budući da su ondje prethodno objavili kako su dobili novu pošiljku lutaka Labubu koje se brzo prodaju.
Koliko je lutaka ukradeno, nije poznato. Policija je njihovu vrijednost procijenila na 7.000 dolara (nešto više od 6.000 eura po trenutnom tečaju), dok neki mediji navode i 30.000 dolara (oko 26.000 eura) štete.
Procijenjena vrijednost može se razlikovati ovisno o načinu prodaje ili preprodaje.
Figurice Labubu stoje od 30 pa do nekoliko stotina eura. Na internetskoj stranici trgovine prodavale su se i do 500 dolara po komadu, a zbog velike potražnje preprodavači su cijene podigli i na nekoliko tisuća dolara po komadu.
Lutke Labubu, o kojima smo pisali i u članku Labubu: zlokobna igračka koja je osvojila svijet i prkosi trgovinskom ratu, ove su godine zaludile svijet ponajprije kao originalan modni dodatak na torbicama i ruksacima ili kao kolekcionarski predmet.
Njihovoj popularnosti pridonijeli su prije svega influenceri na društvenim mrežama, ali i poznate osobe iz glazbenog i filmskog svijeta.
