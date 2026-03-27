UČINKOVITI TRIKOVI

Mravi u kuhinji: Koja prirodna metoda stvarno djeluje i kako ih se riješiti bez kemikalija?

27. ožu. 2026. 22:13
Ilustracija: justinedgecreative/Pixabay

Mravi u kuhinji čest su problem koji se javlja zbog dostupnosti hrane. Iako mnogi ljudi pribjegavaju kemijskim sredstvima, prirodne metode poput octa, limuna i začina mogu biti jednako učinkovite.

Pojava mrava u kuhinji čest je problem i iako nisu nužno opasni, mogu biti ozbiljna smetnja kada se pojave u blizini hrane.

Stručnjaci ističu da uklanjanje pojedinačnih mrava ne rješava problem - ključno je pronaći uzrok njihovog dolaska i primijeniti prave metode.

Mravi obično dolaze u potrazi za hranom, posebno šećerom i ostacima hrane. Kada pronađu izvor hrane, ostavljaju takozvane mirisne tragove koje slijede drugi mravi.

Stoga, samo uklanjanje vidljivih mrava nema dugoročni učinak - potrebno je ukloniti izvor hrane i prekinuti njihove rute kretanja.

Umjesto kemijskih sredstava, mnogi se odlučuju za prirodna rješenja koja su sigurnija za kućanstvo, piše Klix.ba.

Među najučinkovitijim metodama su:

Ocat i voda

Mješavina octa i vode djeluje kao prirodni repelent. Osim što odbija mrave, briše im mirisne tragove i sprječava njihov povratak.

Limunov sok

Kisela svojstva limuna imaju sličan učinak - prekidaju komunikaciju među mravima i dezorijentiraju koloniju.

Cimet i začini

Cimet, klinčići i slični začini ne ubijaju mrave, ali ih učinkovito odbijaju zbog jakog mirisa koji im smeta.

Eterična ulja (metvica, lavanda, čajevac)

Ova ulja djeluju kao prirodni repelenti i mogu se koristiti za zaštitu ulaza, prozora i pukotina.

Soda bikarbona i šećer

Ova kombinacija se često koristi kao zamka - šećer privlači mrave, dok soda štetno djeluje na njihov probavni sustav.

