Šest namirnica koje su idealne za zdrave nokte

Podijeli :

Pexels

Vjerojatno ste čuli da zdravlje vaših noktiju može utjecati na zdravlje cijelog vašeg tijela. Ali to nije jedini razlog da svoje nokte održavate u vrhunskom stanju. Nokti štite i mekša tkiva prstiju na rukama i nogama.

Dobra vijest je da postoji nekoliko hranjivih tvari koje vam mogu pomoći da izrastu jači, zdraviji nokti i nalaze se u mnogo različitih namirnica.

Čudo od namirnice! Puna je proteina, regulira kolesterol i šećer u krvi

Sveukupno zdravlje vaših noktiju može odražavati vaše prehrambene navike, kaže dijetetičarka Destini Moody.

“Ako prehranom ne unosite dovoljno željeza, biotina, magnezija, cinka ili vitamina C, to se odražava na vašim noktima”, tvrdi Moody. Na primjer, nedostatak hranjivih tvari može uzrokovati žljebaste nokte ili nokte u obliku žlice ili vaši nokti mogu postati lomljiviji ili se lakše pucati.

Dok se suplementi mogu činiti kao pravi put, stručnjaci savjetuju da je važnije dobiti te hranjive tvari iz cjelovite hrane kad god možete.

“Cjelovita hrana nudi vitamine i minerale koji su popraćeni drugim korisnim spojevima poput vlakana i antioksidansa”, kaže dijetetičarka Samantha MacLeod. Unatoč onome što ste možda vidjeli ili pročitali na internetu, nema puno znanosti koja podupire posebne dodatke za zdravlje noktiju, dodaje ona.

1) Grčki jogurt

“Nokti su napravljeni od proteina koji se zove keratin, istog proteina koji se nalazi u vašoj kosi”, kaže Moody. “Keratin se smatra “mrtvim” tkivom jer vaša kosa i nokti ne primaju nikakav protok krvi niti živčane impulse, zbog čega ih možete rezati i turpijati, bez problema.”

S 21 gramom visokokvalitetnih proteina po šalici, obični grčki jogurt jednostavan je način da dobijete potrebne proteine ​​za izgradnju noktiju.

2) Govedina

Crveno meso možda ima svoje kritike, ali nemojte zaboraviti da je govedina također izvor mnogih važnih hranjivih tvari, osobito željeza.

Dok se željezo najčešće povezuje s energijom, ono je također ključno za zdravlje noktiju. Zapravo, kada ljudi razviju anemiju uzrokovanu nedostatkom željeza, skloni su stanju zvanom koilonihija, koje karakteriziraju tanki nokti s uzdignutim izbočinama.

3) Paprika

Vitamin C pomaže vašem tijelu u proizvodnji kolagena, proteina koji vaše tijelo koristi za izgradnju jakih noktiju.

Nutricionisti otkrili skrivene opasnosti u hrani koju jedemo svaki dan

Kada pomislite na vitamin C, vjerojatno pomislite na naranče i drugo citrusno voće. Ali postoji mnogo povrća koje daje obilje vitamina C, posebno paprike. Samo jedna srednja paprika sadrži više vitamina C nego što je potrebno jednoj osobi za cijeli dan, piše Eating Well.

4) Grašak

Grašak pruža kombinaciju proteina i vitamina C koja podupire nokte, kaže Moody.

Kako zgusnuti grašak bez zaprške? Trebate učiniti samo jednu stvar

“Hranjive tvari poput vitamina C igraju jedinstvenu ulogu u metabolizmu proteina”, objašnjava ona. “Zbog toga je važno unositi dovoljno kako biste optimizirali način na koji vaši nokti održavaju svoj integritet.” Ako ne jedete dovoljno proteina, zdravlje vaših noktiju moglo bi se odraziti na to, dodaje ona.

Jedna šalica graška donosi 9 grama proteina i 57 miligrama vitamina C

5) Jaja

Vjerojatno već znate da su jaja fantastičan izvor proteina. Također su prepuni biotina, vitamina koji se često hvali zbog svojih sposobnosti jačanja noktiju. Iako su istraživanja o biotinu i zdravlju noktiju oskudna, postoje dokazi da biotin pomaže u izgradnji keratina. Dakle, hrana bogata biotinom poput jaja ne može škoditi (jedno veliko jaje donosi trećinu vaše dnevne doze).

6) Losos

Ova masna roza riba izvrstan je izbor za zdravlje vašeg srca i mozga—i za vaše nokte! Osim što donosi 18 grama proteina po porciji od 85 grama, također je bogato biotinom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Proputovao pola Hrvatske da bi DIP-u predao – jedan potpis Kako luk utječe na kolesterol?