Oprali ste maramicu u perilici? Evo kako možete riješiti taj problem

S ovim trikovima i savjetima možete se riješiti maramica u džepovima bez ikakvih problema.

Bez obzira na metodu pranja koju odaberete, važno je provjeriti džepove odjeće prije stavljanja u perilicu rublja. Papirnate maramice često se mogu zaboraviti te ubaciti na pranje s odjećom. Možda se čini da je to nebitna stvar, ali svaki put kada se suočimo s ovim problemom, to može biti frustrirajuće i dosta vremena ode na čišćenje od ostataka maramice.

Koliko dugo mokra odjeća može stajati u perilici rublja? Petljaju vam se plahte u sušilici? Stručnjaci savjetuju da probate ovo

U svakom slučaju korisnici Facebooka podijelili su svoja iskustva i savjete za rješavanje ovog problema, što je svakako pomoglo mnogim ljudima koji su se suočili s time, prenosi Večernji list.

Stručnjakinja za čišćenje, poznata kao Mrs. Hinch, nije se ograničila samo na podijeljene savjete već je i sama dala svoj prijedlog: “Jedan od mojih omiljenih trikova jest korištenje četkice za zube. Iskoristite četkicu i lagano trljajte po džepu kako biste izvukli maramicu.” Gospođa Hinch nije jedina koja koristi ovaj trik, mnogi od komentatora su se složili da je to jedan od najboljih načina za rješavanje problema.

Iako čini se da je vađenje maramice iz džepa nevažna stvar, to može učiniti razliku u trajanju odjeće. Ako se maramica ostavi u džepu tijekom pranja, može dovesti do oštećenja tkanine ili čak do raspadanja džepa. Stoga je važno provjeriti džepove prije nego li stavite odjeću u perilicu.

Postoji još jedan manje poznat, ali vrlo učinkovit način za uklanjanje maramica iz džepa. To je korištenje korištenje ljepljive trake koja omogućuje lako uklanjanje maramice iz džepa.

Međutim, treba imati na umu da se ova metoda može koristiti samo ako maramica ne završi u sušilici.

