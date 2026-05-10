Kako riješiti problem kiselosti umaka od rajčice pri kuhanju

Kiselost u umaku od rajčice čest je izazov u kuhinji, posebno kad se koriste konzervirane rajčice koje su prirodno kiselije. Postoji nekoliko jednostavnih i provjerenih načina za postizanje uravnoteženog, bogatog okusa bez oštre kiselosti.
Jedan od najčešćih trikova je dodavanje male količine šećera. Prstohvat šećera umak neće učiniti slatkim, samo će ublažiti kiselost i zaokružiti okus. Važno je ne pretjerivati, počnite s pola žličice pa prilagoditi ukusu.
Food blogerica Marija Vujačić podijelila je savjet na Instagramu koji predlaže korištenje sode bikarbone. Navodi da je dovoljno staviti samo prstohvat sode i preporučuje da se ne pretjeruje kako se ne bi uništio okus. Previše sode rezultirat će bljutavim umakom, prenosi Klix.ba.
Druga učinkovita metoda je korištenje masti. Maslinovo ulje, maslac ili čak malo vrhnja mogu pomoći u "omekšavanju" kiselosti. Masnoća oblaže nepce i daje umaku puniju teksturu, čineći ga ugodnijim za jelo.
Ključnu ulogu igra i dulje kuhanje. Umak od rajčice koji se dugo kuha na laganoj vatri prirodno gubi dio svoje kiselosti, dok se okusi koncentriraju. Ako imate vremena, pustite da umak krčka barem pola sata ili sat vremena.
Dodavanje povrća poput mrkve još je jedan prirodan način uravnoteženja okusa. Mrkva sadrži prirodne šećere koji se oslobađaju tijekom kuhanja i neutraliziraju kiselinu, bez potrebe za dodatnim zaslađivačima.
