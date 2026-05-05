Rajčice će roditi kao lude: Napravite ovu otopinu i dodajte je u zemlju
Prava prihrana za rajčice ne mora biti skupa niti puna kemikalija da bi vaš vrt procvjetao.
Mnogi vrtlari griješe jer previše zalijevaju, a zaboravljaju da biljci treba konkretna snaga kako bi rodila velike plodove.
Sve što vam treba vjerojatno već imate u kuhinji, a rezultat će vas natjerati da se susjedi zapitaju što to radite.
Tajna je u kvascu i šećeru za bujan korijen
Kvasac potiče razvoj korisnih mikroorganizama koji pomažu biljci da brže usvoji hranjive tvari iz zemlje.
Otopite 10 grama kvasca i dvije žlice šećera u pet litara mlake vode i ostavite da odstoji nekoliko sati prije zalijevanja, piše krstarica.com.
Pepeo kao izvor kalija za čvrste plodove
Ako želite da vam plodovi budu mesnati i slatki, običan drveni pepeo pravo je blago za svaku sadnicu.
Pepeo je bogat kalijem i fosforom, što izravno utječe na to da grane ostanu čvrste pod teretom plodova.
Dovoljno je oko svake stabljike posuti jednu šaku pepela prije nego što počne razdoblje cvatnje.
Koliko često koristiti prihranu za rajčice?
Biljke ne treba „gušiti“ gnojivom, pa je najbolje ovu domaću otopinu koristiti svakih 10 do 15 dana.
Previše hranjivih tvari može oštetiti korijen, zato uvijek prvo zalijte vrt običnom vodom, a tek onda dodajte hranjivu mješavinu.
Najbolje vrijeme za ovaj posao je rano ujutro ili navečer, kada sunce zađe, kako ne biste šokirali biljku.
Kako ubrzati sazrijevanje rajčica na prirodan način?
Kako bi svaki plod na vrijeme pocrvenio, slobodno uklonite donje listove, poznate kao zaperci, koji samo troše energiju biljke.
Tako će sunce izravno obasjavati plodove, a strujanje zraka spriječit će pojavu plijesni i gljivica.
Kombinacija orezivanja i domaće prihrane jamči da ćete imati pune gajbe rajčica sve do prvih mrazeva.
