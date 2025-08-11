Ove dvije namirnice nikada ne bi trebalo podgrijavati

Prva na popisu je riža. Iako se često priprema unaprijed i redovito se nalazi na jelovnicima, riža može sadržavati bakterijske spore koje preživljavaju kuhanje. Ako se kuhana riža ostavi na sobnoj temperaturi, te spore mogu početi rasti i stvarati toksine koji uzrokuju mučninu i povraćanje. Zato je važno rižu brzo ohladiti i čuvati u hladnjaku, te je ne podgrijavati više puta.