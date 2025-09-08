Ove namirnice vaš pas nikad ne bi trebao jesti

Stručnjaci iz britanskog centra za spašavanje pasa Battersea Dogs & Cats Home podijelili su listu namirnica koje nikako ne biste trebali davati vašem psu, a ona uključuje čokoladu, kuhane kosti, kao i luk i bijeli luk.
Mnogi vlasnici pasa često dijele ostatke ili mrvice hrane sa svojim ljubimcima, bilo da ih počaste ili da smanje bacanje hrane. Dok su neke namirnice za ljude bezopasne, u nekim slučajevima mogu biti vrlo opasne za pse, prenosi Klix.
Stručnjaci iz Battersea Dogs & Cats Home, jednog od najstarijih i najuglednijih centara za spašavanje životinja u Velikoj Britaniji, osnovanog u Londonu 1860. godine, naveli su koje namirnice nikad ne biste trebali davati svom psu.
Među njima su:
- Luk, bijeli luk i vlasac - Toksični su psima, mogu izazvati oštećenje crvenih krvnih zrnaca ili probavnu iritaciju.
- Čokolada - Može dovesti do otkazivanja bubrega kod pasa, a tamna čokolada je posebno opasna.
- Orah makadamije - Toksični su psima, mogu uzrokovati oticanje i slabost mišića, kao i probleme sa centralnim nervnim sistemom.
- Avokado - Sadrži peršin koji izaziva povraćanje i dijareju; prisutan je u mesu, koštici i kori, stoga treba paziti da pas nema pristup tim dijelovima.
- Kukuruz na klipu - Iako kukuruz može biti probavljen, klip može izazvati bolnu intestinalnu opstrukciju ako ga pas pojede.
- Kuhane kosti - Kuhane kosti lako pucaju i mogu uzrokovati zatvor, pa čak i perforaciju crijeva, što je opasno po život psa.
