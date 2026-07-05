IZNAD OČEKIVANJA
Pobjeda ljubavi i inkluzivnosti: Oko milijun i pol ljudi pratilo Povorku ponosa u Kölnu
Oko milijun i pol ljudi pratilo je Povorku ponosa u Kölnu, rekli su organizatori, čime su premašena očekivanja za jedan od najvećih takvih događaja u Europi.
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Oko 60.000 sudionika, u 250 grupa, sudjelovalo je u paradi kojom se obilježava Pride, poznat u Njemačkoj kao Christopher Street Day (CSD).
"Prema organizatorima naše povorke, grad nikad nije bio tako krcat tijekom CSD-a kao ove godine", priopćili su iz Pridea Kölna.
Među okupljenima bio je i Martin, 35-godišnjak iz srednjonjemačkog grada Gießena, odjeven u cijelosti u boje duge, noseći napuhani flamingo. Rekao je da ove godine planira sudjelovati na najmanje 20 povorki ponosa.
U odjeći duginih boja Martin hoda i izvan Pride događanja, no u njegovoj svakodnevici ima i neprihvaćanja. "Automobili zastanu, ljudi viču na mene, psuju, pokazuju geste, pljuju. U vlaku, ljudi ne žele sjesti kraj mene". Martin kaže da su odnedavno predrasude i napadi u porastu.
Kad se određene krajnje desne stranke pobrinu da određene društvene teme ponovno postanu prihvatljive, sve više krenem misliti: "Mogu li ovakav izlaziti van?"
"Postoji taj strah, čak i s trenutnom saveznom vladom: Jesu li određena prava za koja smo se borili sigurna ili nam mogu biti oduzeta ponovno? dodao je.
"Ovdje sam jer sam uvelike zabrinut"
Herbert Reul, ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne Vestfalije, u kojoj je Köln smješten, sudjelovao je u povorci po prvi put. "Ovdje sam jer sam uvelike zabrinut", rekao je. "Sve više imamo ljude koji traže da odlučuju kako ćemo živjeti. A to je pogrešno", rekao je Reul, dodavši da policija, koju predstavlja, štiti svakoga, nezavisno od stila života. Opisao je kreativnu i veselu atmosferu parade kao impresivnu i rekao je da veliki broj ljudi na ruti šalje jasnu poruku.
Bivša ministrica kulture iz redova Zelenih Claudia Roth izjavila je: "Danas smo ovdje u Kölnu na najvećoj paradi za demokraciju u našoj zemlji."
Bivši ministar zdravstva iz Socijaldemokratske stranke Karl Lauterbach rekao je da je ovogodišnja povorka važnija nego ikada zbog sve većeg pritiska političke desnice.
"Ondje gdje se ukidaju prava i gdje ljudi na koje to utječe više nisu vidljivi, bit ćemo poraženi", rekao je.
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