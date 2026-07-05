Pobjeda ljubavi i inkluzivnosti: Oko milijun i pol ljudi pratilo Povorku ponosa u Kölnu

Herbert Reul, ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne Vestfalije, u kojoj je Köln smješten, sudjelovao je u povorci po prvi put. "Ovdje sam jer sam uvelike zabrinut", rekao je. "Sve više imamo ljude koji traže da odlučuju kako ćemo živjeti. A to je pogrešno", rekao je Reul, dodavši da policija, koju predstavlja, štiti svakoga, nezavisno od stila života. Opisao je kreativnu i veselu atmosferu parade kao impresivnu i rekao je da veliki broj ljudi na ruti šalje jasnu poruku.