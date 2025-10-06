Pripazite
Profesionalci nikad ne koriste ova četiri proizvoda za čišćenje lonaca. Vi sigurno koristite najmanje jedan
Kao spisateljica opsjednuta čišćenjem i organiziranjem, stalno pretražujem internet, razgovaram sa stručnjacima i čitam recenzije u potrazi za najboljim proizvodima i najpametnijim metodama čišćenja, piše Isabella Paoletto za portal The Kitchn.
No to me navelo na razmišljanje — toliko se fokusiram na ono što treba koristiti, ali što je s onim stvarima koje bi trebalo apsolutno izbjegavati kada čistite kuhinju?", nastavlja Paoletto za The Kitchn.
Razgovarala sam s nekoliko stručnjaka za čišćenje o proizvodima koje treba izbjegavati kad je riječ o čišćenju jedne od najvažnijih kuhinjskih potrepština: lonaca i tava. Iako su mnogi upoznati s pravilima čišćenja lijevanog željeza, postoji još mnogo drugih materijala i površina kojima prijete pogrešni proizvodi. U nastavku saznajte što će sigurno uništiti bilo koji lonac ili tavu — bez obzira na to od čega su napravljeni, dodaje se.
1. Čelična vuna ili abrazivne žice
Ovo se možda čini očitim, ali čelična vuna i metalne žice za ribanje jednostavno su pregrube za čišćenje lonaca i tava. Osim ako ih ne koristite za uklanjanje tvrdokornih ostataka hrane na malim mjestima, ne biste ih trebali upotrebljavati za svakodnevno pranje.
Stručnjakinja za čišćenje Alicia Sokolowski, suosnivačica tvrtke AspenClean, kaže da čelična vuna i metalne žice mogu izgrebati neljepljive površine i oštetiti caklinu na posuđu. Tatyana Dimitrova iz britanske tvrtke Fantastic Services dodaje da takvi proizvodi mogu stvoriti mikroskopske ogrebotine u kojima se s vremenom nakupljaju ostaci hrane i bakterije.
Kao alternativu, Sokolowski preporučuje mekane alate poput mikrovlakana ili mekanih spužvica. (Odlične opcije su, primjerice, popularni Scrub Daddy ili neabrazivne Skura spužvice koje vole i urednici.)
Ako je hrana zaista jako zagorjela, Sokolowski savjetuje da se posuda namače, a ne riba. Napunite je toplom vodom i deterdžentom te ostavite da odstoji prije pranja. Ako su naslage tvrdokorne, pokušajte lagano trljati vlažnom krpom i malo krupne (košer) soli.
2. Izbjeljivač
Izbjeljivač ima svoje mjesto u kućanstvu, ali u blizini lonaca i tava mu nije mjesto. Osim što je izrazito otrovan ako se proguta, Scott Schrader iz tvrtke CottageCare upozorava da izbjeljivač može korodirati nehrđajući čelik i obezbojiti caklinu.
Umjesto toga, Schrader preporučuje bijeli ocat — on učinkovito uklanja masnoću i mrlje, a ujedno je i potpuno prirodan.
3. Sredstva za čišćenje pećnica
Još jedna stavka na popisu zabranjenih proizvoda za čišćenje lonaca i tava su sredstva za čišćenje pećnica.
Jessica Gonzalez iz tvrtke Sparkly Maid u San Antoniju (Teksas) upozorava da takva sredstva mogu korodirati metal i ostaviti štetne ostatke. Tatyana Dimitrova potvrđuje da su osobito pogubna za posuđe:
„Ta su sredstva iznimno kaustična — mogu skinuti zaštitne premaze, potamniti metal i čak izazvati kemijske reakcije s aluminijem ili bakrom.“
Umjesto toga, stručnjaci preporučuju blaže ili potpuno prirodne proizvode za čišćenje, poput mješavine octa i vode ili običnog deterdženta za suđe. Urednici portala The Kitchn posebno ističu Dawn Ultra deterdžent, koji se pokazao najboljim u uklanjanju svih vrsta ostataka hrane i mrlja — a potreban je tek mali prstohvat da bi djelovao.
4. Abrazivni praškovi
Iako su neki praškasti proizvodi, poput sode bikarbone, općenito sigurni za upotrebu, većinu komercijalnih abrazivnih sredstava za čišćenje, poput Cometa ili Ajaxa, treba izbjegavati.
Prema riječima Sokolowski, takvi proizvodi mogu skinuti zaštitne premaze, zamatiti površinu i uzrokovati ogrebotine. Gonzalez dodaje da je najbolji način čišćenja posuđa uvijek onaj koji preporuča proizvođač — nježno čišćenje i izbjegavanje agresivnih kemikalija.
Zaključak:
Kad je riječ o vašem posuđu, manje je više. Koristite blaga sredstva, meke spužvice i strpljenje — i vaši će lonci i tave trajati godinama bez oštećenja.
