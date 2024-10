VIDEO / Mislio je da je kupio salatu: Nije očekivao ono što je uslijedilo

Podijeli :

Screenshot/ TikTok

TikToker iz Melbournea koji objavljuje pod imenom @ch_asif_khan postao je viralan nakon što je objavio bizaran video u kojem tvrdi da je kupio "lažnu salatu".

U snimci, koja je imala više od 4,8 milijuna pregleda, on brblja o navodnoj plastičnoj salati koju je kupio u lokalnom supermarketu i čak se pita je li to velika zavjera.

“To nije salata, to je lažnjak. To je plastična salata, pogledajte je. Neću to jesti. Vidiš li ovo? Ovo nije prava salata. Stavljamo to u svoja tijela. Ovo ne može biti jestivo, vidi kako je umjetno. Odvratno”, izjavio je dok je pregledavao što je kupio. Šokiran onim što je zatekao, izrazio je sumnju kako se supermarket mogao izvući s prodajom takvih “lažnih” proizvoda.

Ubrzo nakon objave videa, ispod njega su počeli pljuštati komentari koji pojašnjavaju realnost situacije. Kako su mu mnogi gledatelji rekli, nije kupio salatu, već glavicu kupusa.

Priznao svoju grešku

Nakon što se dobro osramotio, objavio je još jedan video u kojem je priznao svoju pogrešku. “Bok ljudi, vidio sam sve vaše komentare, tisuće i tisuće komentara o salati/glavici kupusa. Bila sam sigurna da je to salata. Nisam znao da je to kupus dok nisam stavio ovaj video ispod kojeg si objasnio što je to. Ja sam budala”, rekao je, pokušavajući se ispričati za svoju grešku.

Unatoč njegovu priznanju, korisnici TikToka ponovno su ga zasuli komentarima, nisu odoljeli prilici da se još malo nasmiju na njegov račun. “Lijepo od tebe što to priznaješ, ali jedva čekam vidjeti kako ćeš otkriti bundeve”, napisao je jedan komentator. Drugi su iznijeli svoja slična iskustva i htjeli ga malo utješiti. “Moj bivši je zabunom kupio kupus umjesto zelene salate za svoje hamburgere i naljutio se na mene kad sam mu rekla”, napisala je jedna korisnica.

Neki su komentatori ismijavali i njegovu naivnost. “Čekaj, ti si ozbiljno mislio da je salata”, pitali su ga.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO / Ubrali su gotovo 70 kilograma gljiva: Skupo ih je koštalo Ovaj napitak će vam pomoći u borbi s umorom i pojačati imunitet