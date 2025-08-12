Oglas

Bugarski specijalitet

Šopska salata: Bugarski recept za pravo osvježenje u vrućim ljetnim danima

author
N1 Info
|
12. kol. 2025. 07:26
07.09.2022., Zagreb - Interijer, eksterijer i ponuda jela s rostilja u restoranu Tvornica pljeskavica Kosta.
Davor Puklavec/PIXSELL

Šopska salata je vrlo lagana salata koja se radi jednostavno, od nekoliko sastojaka. Potrebni su povrće, naribani sir, ulje i ocat. Slična je grčkoj salati, ali ne sadrži masline i ne koristi se feta, već mekši sir. Osim toga, ova salata svoje porijeklo ima u Bugarskoj.

Oglas

Šopska salata je salata koja se radi brzo, od samo nekoliko sastojaka. Najčešće se jede ljeti jer je lagana i osvježavajuća.

Jede se kao prilog uz razna jela, a posebnost joj daje naribani sir.

Sastojci:

  • 2 rajčice
  • 1 krastavac
  • 1 paprika
  • 1 luk
  • naribani sir (sirene ili feta)
  • ulje i ocat
  • sol i papar

Priprema:

Salata se radi vrlo jednostavno. Prvo se nareže povrće na kvadratiće u količinima koje želite. Luk se može rezati ili na kvadratiće ili krugove. Na kraju se dodaju ulje, ocat, sol i papar u količinama po želji. Na gotovu salatu se nariba sir.

S obzirom na to da se radi o bugarskoj salati, idealno bi bilao naribati i njihov sir sirene. Umjesto ovog sira se može koristiti sir u salamuri ili mladi ovčji sir. Ovaj se sir u originalu nariba u salatu, ali može se i narezati.

Zaključak

Šopska salata je popularna diljem Balkana. Potječe iz Bugarske, a radi se sa samo nekoliko sastojaka. najvažnije je imati potrebno povrće i na kraju naribati sir. Sir bi trebao biti poput fete, a salata dobro začinjena.

Teme
Bugarska recept šopska salata

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ