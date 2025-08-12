Šopska salata: Bugarski recept za pravo osvježenje u vrućim ljetnim danima

Šopska salata je vrlo lagana salata koja se radi jednostavno, od nekoliko sastojaka. Potrebni su povrće, naribani sir, ulje i ocat. Slična je grčkoj salati, ali ne sadrži masline i ne koristi se feta, već mekši sir. Osim toga, ova salata svoje porijeklo ima u Bugarskoj.
Oglas
Šopska salata je salata koja se radi brzo, od samo nekoliko sastojaka. Najčešće se jede ljeti jer je lagana i osvježavajuća.
Jede se kao prilog uz razna jela, a posebnost joj daje naribani sir.
Sastojci:
- 2 rajčice
- 1 krastavac
- 1 paprika
- 1 luk
- naribani sir (sirene ili feta)
- ulje i ocat
- sol i papar
Priprema:
Salata se radi vrlo jednostavno. Prvo se nareže povrće na kvadratiće u količinima koje želite. Luk se može rezati ili na kvadratiće ili krugove. Na kraju se dodaju ulje, ocat, sol i papar u količinama po želji. Na gotovu salatu se nariba sir.
S obzirom na to da se radi o bugarskoj salati, idealno bi bilao naribati i njihov sir sirene. Umjesto ovog sira se može koristiti sir u salamuri ili mladi ovčji sir. Ovaj se sir u originalu nariba u salatu, ali može se i narezati.
Zaključak
Šopska salata je popularna diljem Balkana. Potječe iz Bugarske, a radi se sa samo nekoliko sastojaka. najvažnije je imati potrebno povrće i na kraju naribati sir. Sir bi trebao biti poput fete, a salata dobro začinjena.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas