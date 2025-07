Zamislite to ovako: tijekom treniranja, AI je „pročitao“ gotovo cijeli internet. No kako daje predikcije, uvijek će ponuditi najvjerojatniji, najčešći odgovor. Bez specifičnih uputa, to je kao da uđete u restoran i kažete: „Dajte mi nešto dobro“. Vjerojatno ćete dobiti piletinu.