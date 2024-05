Stručnjak upozorava na sedam znakova da vam nedostaje kalcija

Podijeli :

Stručnjaci kažu da je u slučaju nedostatka kalcija ključno uočiti problem prije nego što izazove ozbiljnu štetu. To je zato što, u najtežim slučajevima, niske razine kalcija mogu dovesti do napadaja, zatajenja srca ili grčeva u grlu koji mogu uzrokovati poteškoće s disanjem.

Ovo su glavni simptomi nedostatka kalcija koje možete primijetiti ako razvijete kronično niske razine.

1) Grčevi i spazmi mišića

Kalcij je važan za kontrakciju mišića, pa ako imate manjak kalcija, možete primijetiti bolove, grčeve mišića i spazam mišića.

2) Lupanje srca

Kada vašem tijelu nedostaje kalcija, to može odgoditi električne signale koji kontroliraju otkucaje srca, što dovodi do nepravilnog rada srca ili lupanja srca.

Međutim, mnoga druga temeljna stanja mogu uzrokovati lupanje srca, uključujući neravnotežu dva druga elektrolita, magnezija i kalija. Važno je da obavijestite svog liječnika ako osjetite ovaj simptom.

3) Trnci ili obamrlost

Teški slučajevi hipokalcijemije mogu oslabiti funkciju živaca. Ako se to dogodi, može doći do utrnulosti ili trnaca u prstima ruku, nogu, usana, jezika ili stopala.

4) Slabi i lomljivi nokti

Kalcij je potreban za održavanje jakih i zdravih noktiju. Ako primijetite da su vaši lomljivi, mekani ili da se redovito lome, to može značiti da ne unosite dovoljno kalcija.

Suha koža i suha kosa povezani su simptomi, ističe Johns Hopkins Medicine.

5) Prijelomi kostiju

Vaše kosti ne rastu i razvijaju se samo tijekom djetinjstva – one se nastavljaju mijenjati tijekom odrasle dobi. Ako je hipokalcemija dovela do osteoporoze, to može utjecati na integritet kostiju, povećavajući vjerojatnost da ćete patiti od prijeloma kostiju, prenosi Best Life.

6) Slabost

Vrlo niske razine kalcija mogu uzrokovati razvoj ozbiljnog umora. “Predlažemo da umor može biti uzrokovan hipokalcijemijom češće nego što se misli. Sva mišićna vlakna koriste ionizirani kalcij kao svoju glavnu regulatornu i signalnu molekulu”, kaže studija iz 2002. objavljena u The Lancet.

7) Depresija ili zbunjenost

Ponekad će ljudi s hipokalcijemijom također razviti određene neurološke ili psihološke simptome, uključujući depresiju, zbunjenost, gubitak pamćenja, delirij i halucinacije.

