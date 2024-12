Zašto se za blagdan svetog Nikole pokloni ostavljaju baš u čizmicama?

Podijeli :

Blagdan svetog Nikole 6. prosinca obilježava početak blagdanskog darivanja, a najviše mu se vesele djeca, koja s nestrpljenjem čekaju što će im ostaviti u čizmici. Zanimljiva je i priča o tome zašto se darovi za blagdan ovog sveca stavljaju baš u čizme. Obično ih roditelji poklanjaju djeci, ali i odrasli se nerijetko međusobno darivaju.

Sveti Nikola poznat je po legendi o tome da je svaku večer darivao djecu koja su imala samo jedan par čizmica ako bi ih lijepo očistila i ulaštila, što su kasnije, kada je sveti Nikola ostario i onemoćao, nastavili raditi roditelji.

Nikola je mališanima u prozore ostavljao drvene igračke koje bi sam izradio, a roditelji su poslije stavljali ono što su imali u kući: jabuke, orahe, bombone zamotane u šarene papiriće i slične sitnice.

Tko je bio Nikola?

Prema današnjoj tradiciji, djeca koja su tijekom godine bila dobra dobit će samo darove, a ona koja nisu bila baš poslušna u čizmici će pronaći i šibu, “dar” Krampusa koji prati svetog Nikolu. Živio je u četvrtom stoljeću i o njemu se ne zna puno, ali zna se da je bio veliki altruist koji se uvijek borio protiv nepravde te je do kraja života bio biskup u gradu Myri, današnjem Demreu u Turskoj, piše Zadovoljna.hr.

Potjecao je iz bogate obitelji i mogao je mirne duše cijeli život uživati u svome nasljedstvu, no on je to bogatstvo dijelio ljudima kojima je trebala pomoć. Iz njegova čovjekoljublja i želje da pomogne drugima, prema legendi, započela je i tradicija ostavljanja darova u čizmama.

Naime, sveti Nikola čuo je priču o tri kćeri čiji je otac bio vrlo siromašan i nije im mogao osigurati miraz za udaju te im je odlučio pomoći, ali bez otkrivanja svojega identiteta.

Napunio je vreću zlatnicima i jednu večer bacio je kroz prozor sobe u kojoj su spavale djevojke. Kada su ujutro pronašli vreću, presretni otac odmah je odlučio udati jednu kćer i te je zlatnike dao u miraz. Ubrzo je netko kroz prozor ubacio i drugu vreću sa zlatnicima pa je odmah udao i drugu kćer.

Otac se nadao i trećoj vreći, ali ovog puta sakrio se ispod prozora i čekao nadajući se da će uspjeti vidjeti tko je tajanstveni dobročinitelj. No sveti Nikola nije htio da ga otkriju, pa je vreću ubacio kroz dimnjak i ona je pala u čarape i čizme treće djevojke koje su se sušile uz ognjište.

Tako je, navodno, nastao običaj ostavljanja darova u čizme ili čarape, a svetog Nikolu na slikama su počeli prikazivati uz tri vreće sa zlatnicima ili tri jabuke, koje su također simbol miraza.

