Zašto se poslije jela nikada ne biste trebali tuširati toplom vodom

Iako se može činiti kao ugodan način opuštanja, tuširanje vrućom vodom odmah nakon obroka može negativno utjecati na prirodni proces probave u vašem tijelu.

Ometanje probavnog sustava

Ova navika može ometati pravilan rad probavnog sustava, što može dovesti do raznih zdravstvenih problema.

Kada jedemo, naše tijelo povećava protok krvi u želudac i crijeva kako bi podržalo probavu hrane. Ovaj proces omogućuje optimalnu razgradnju hrane i transport hranjivih tvari.

Međutim, kada se tuširamo vrućom vodom, temperatura uzrokuje širenje krvnih žila, posebno u koži, što dovodi do vazodilatacije. To znači da se više krvi privlači površini tijela kako bi se ono ohladilo, smanjujući količinu krvi koja je dostupna probavnom sustavu, piše klix.

Zbog toga krv potrebna za učinkovitu probavu nije dovoljno prisutna u želucu i crijevima, što može usporiti proces razgradnje hrane. U takvim okolnostima možete se osjećati tromo i prenatrpano, jer vaš probavni sustav ne dobiva dovoljno resursa za optimalno funkcioniranje.

Također, toplina od tuširanja može opustiti mišiće u probavnom traktu, usporavajući brzinu kojom hrana napušta želudac. Ovaj usporeni proces može uzrokovati nelagodu i produljenu probavu. Osim toga, iznenadna izloženost toplini može uzrokovati pad krvnog tlaka, budući da širenje krvnih žila omogućuje nakupljanje krvi u koži, smanjujući ukupni krvni tlak u tijelu.

Kada se to dogodi neposredno nakon jela, može doći do vrtoglavice i mučnine, osobito ako se naglo pomaknete ili ustanete dok se tuširate. Vaše tijelo već je uključeno u probavu, tako da dodatna potražnja za krvlju za hlađenje kože može uzrokovati nelagodu, jer krv ne cirkulira dovoljno učinkovito do mozga i drugih važnih organa.

Uzimajući u obzir sve ove čimbenike, bolje je pričekati barem sat vremena nakon obroka prije tuširanja vrućom vodom kako bi vaš probavni sustav normalno funkcionirao.

