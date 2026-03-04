Pripazite
Ginekolog: Evo koliko mjeseci smijete nositi i prati isto donje rublje – nakon toga ga treba baciti
Svakih nekoliko mjeseci pojavi se novo upozorenje o nekoj skrivenoj nehigijeni u svakodnevnom životu. Jastuke bi, navodno, trebalo mijenjati svake dvije godine. Četkica za zube pravo je leglo bakterija pa je treba mijenjati barem svakih šest mjeseci. A sada je stigla i preporuka za donje rublje – trebalo bi ga baciti i kupiti novo svakih šest mjeseci.
Prema pisanjuFinancial Timesa, liječnici uglavnom savjetuju da se donje rublje mijenja svakih šest do devet mjeseci jer pranjem nije moguće u potpunosti ukloniti sve nečistoće i mikroorganizme. Ova preporuka nije nova. Brojni savjeti dostupni na internetu navode da je optimalan vijek trajanja između šest i dvanaest mjeseci. Jedan konzultant ginekolog još je 2021. godine izjavio za Independent da bi gornja granica mogla biti oko 50 pranja za par pamučnog donjeg rublja.
U praksi, međutim, malo tko doista prati takve smjernice. Mnogi komadi donjeg rublja u prosječnim kućanstvima znatno su stariji od preporučenog roka. I dok se to možda doživljava kao bezazleno, istraživanja pokazuju da određene bakterije, virusi i gljivice nisu u potpunosti uklonjeni ako se rublje pere na temperaturama nižim od 60 stupnjeva. Još neugodniji podatak dolazi iz znanstvenih radova koji navode da prosječan par donjeg rublja može sadržavati oko 0,1 gram fekalnih ostataka.
Takve informacije potiču mnoge da razmisle o obnovi ladice s donjim rubljem. Međutim, odlazak u trgovinu danas često znači suočavanje s velikim izborom modela i materijala, uz nazive koji zvuče gotovo tehnički: tanga model, mikrovlakna šorcevi bez vidljivih rubova, brazilski krojevi, modeli s „nevidljivom udobnošću“. U moru specijaliziranih linija i inovativnih tkanina, potraga za jednostavnim, klasičnim pamučnim modelima ponekad se čini izazovnom.
Koliko često treba mijenjati donje rublje
Donje rublje tijekom cijelog dana u neposrednom je i dugotrajnom kontaktu s kožom, osobito s intimnim dijelovima tijela. Upravo zato, kako objašnjava doktorica Shirin Lakhani iz klinike Elite Aesthetics, koja se bavi estetskom medicinom i intimnim zdravljem, tkanina upija znatnu količinu mrtvih stanica kože, ali i bakterija. Riječ je kako o prirodnim, „dobrim“ bakterijama koje su normalan dio mikroflore, tako i o potencijalno štetnim mikroorganizmima koji se mogu pojaviti uslijed infekcija poput kandidijaze ili spolno prenosivih bolesti.
Dr. Lakhani naglašava da čak i ako se donje rublje redovito pere te nakon pranja izgleda i miriše svježe, to ne znači da je u potpunosti higijenski ispravno. Istraživanja pokazuju da pranje u perilici ne uklanja uvijek sve bakterije, uključujući i bakteriju Escherichia coli. Iako većina bakterija ne uzrokuje ozbiljne probleme, dugotrajno zadržavanje određenih mikroorganizama može povećati rizik od urinarnih infekcija, iritacija i pojačanog iscjetka.
Zbog toga savjetuje da se donje rublje mijenja najmanje jednom godišnje, uz napomenu da postoje iznimke. Primjerice, komade koji se redovito nose tijekom intenzivnih aktivnosti poput vježbanja trebalo bi mijenjati i češće jer su izloženi većoj količini znoja i trenja.
Pravilo 50 pranja
Za one kojima je teško razmišljati o zamjeni donjeg rublja u vremenskim razmacima, postoji i drukčiji pristup – takozvano pravilo 50 pranja.
Narendra Pisal, konzultant ginekolog iz klinike London Gynaecology, ističe da učestalost zamjene ovisi i o tome koliko komada netko ima. Dok neki ljudi naizmjenično nose svega nekoliko pari, drugi imaju znatno veću kolekciju pa se pojedini komadi rjeđe koriste i sporije troše.
Zbog toga se neki parovi troše brže od drugih. Pisal smatra da je gornja granica od oko 50 pranja razumna za jedan par pamučnog donjeg rublja. Ipak, ako donje rublje izaziva iritaciju, žuljanje, crvenilo ili je oštećeno i poderano, trebalo bi ga zamijeniti i prije tog roka.
