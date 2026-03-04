Ginekolog: Evo koliko mjeseci smijete nositi i prati isto donje rublje – nakon toga ga treba baciti

Donje rublje tijekom cijelog dana u neposrednom je i dugotrajnom kontaktu s kožom, osobito s intimnim dijelovima tijela. Upravo zato, kako objašnjava doktorica Shirin Lakhani iz klinike Elite Aesthetics, koja se bavi estetskom medicinom i intimnim zdravljem, tkanina upija znatnu količinu mrtvih stanica kože, ali i bakterija. Riječ je kako o prirodnim, „dobrim“ bakterijama koje su normalan dio mikroflore, tako i o potencijalno štetnim mikroorganizmima koji se mogu pojaviti uslijed infekcija poput kandidijaze ili spolno prenosivih bolesti.