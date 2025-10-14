Kako tijekom zime brže osušiti rublje - i pritom uštedjeti novac

“Punjenje sušilice do otprilike tri četvrtine kapaciteta omogućit će slobodno kretanje odjeće, a istovremeno optimalno iskoristiti prostor i energiju.

Za dugoročnu uštedu, najbolje je uložiti u novu sušilicu s visokom energetskom učinkovitošću, što će se s vremenom pokazati najisplativijim rješenjem,” zaključila je Feng.