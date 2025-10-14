Oglas

KORISNI SAVJETI

Kako tijekom zime brže osušiti rublje - i pritom uštedjeti novac

14. lis. 2025. 22:31
Sušenje rublja (Pixabay)
Ilustracija / Pixabay

Dolaskom zimskih dana mnogi traže brze i povoljne načine za sušenje mokre odjeće u zatvorenom prostoru, a da pritom ne povećaju račune za struju i vodu.

Stručnjakinja Michelle Feng za The Sun podijelila je korisne savjete o tome kako tijekom hladnih dana učinkovito osušiti odjeću, uz uštedu novca i zadržavanje svježeg mirisa, prenosi Klix.

Michelle je pojasnila da troškovi rada sušilice ovise o njezinoj vrsti, ali i otkrila jednostavan trik kako skratiti vrijeme sušenja i time smanjiti potrošnju energije.

Jednostavan trik

“Ako u sušilicu stavite čisti ručnik, on će pomoći upiti višak vlage iz mokre odjeće i poboljšati protok zraka u bubnju. To će skratiti vrijeme potrebno za sušenje,” objašnjava Feng.

Dodala je da malo poznata funkcija perilice rublja može pomoći u bržem sušenju odjeće u zatvorenom prostoru tijekom zime.

“Korištenje dodatnog ciklusa centrifuge prije sušenja pomaže u uklanjanju viška vlage, čime se smanjuje i vrijeme potrebno za rad sušilice,” tvrdi Feng.

Dodatne preporuke

Michelle također preporučuje kuglice za sušilicu, koje pomažu razdvojiti odjeću tijekom sušenja, poboljšavaju protok zraka i dodatno ubrzavaju proces unutar bubnja.

“Punjenje sušilice do otprilike tri četvrtine kapaciteta omogućit će slobodno kretanje odjeće, a istovremeno optimalno iskoristiti prostor i energiju.
Za dugoročnu uštedu, najbolje je uložiti u novu sušilicu s visokom energetskom učinkovitošću, što će se s vremenom pokazati najisplativijim rješenjem,” zaključila je Feng.

Teme
pranje rublja rublje sušenje rublja sušilica rublja

