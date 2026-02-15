Kako napraviti domaći omekšivač od prirodnih sastojaka koji njeguje tkanine i dom?

Ako imate osjetljivu kožu ili perete dječju odjeću, možete izostaviti eterična ulja i koristiti omekšivač bez mirisa. Za bijelo rublje posebno je pogodan ocat jer pomaže u održavanju svježine i sprječava sivilo. Ovaj omekšivač nije preporučljiv za rublje od svile ili vune, kao ni za korištenje u sušilicama s posebnim mirisnim ulošcima, piše Dalmatinski.