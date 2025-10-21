Ako postoji jedno desetljeće koje se smatra istinskim simbolom u svijetu uređenja interijera, onda su to sedamdesete.
Njihov boemski stil i danas se vidi u modernim domovima – od namještaja od ratana do živopisnih detalja u boji. No, osim estetike, to je doba bilo poznato i po domišljatim, elegantnim kućanskim aparatima, često u vedrim tonovima naslijeđenima iz šezdesetih. Ti su uređaji imali i praktičnu i estetsku vrijednost, a među njima se posebno isticao jedan – električna tava, poznata i kao električna tava za prženje, piše Chowhound.
Ovaj omiljeni uređaj iz ’70-ih bio je prava revolucija u kuhinji: spajao je funkciju štednjaka i tave u jednom. Sve što vam je trebalo bio je utičnica – i mogli ste pripremiti prženu piletinu, pečenja, složence i još mnogo toga, koristeći samo jedan komad posuđa. Mnoge su ga kućanice tada imale u svojim kuhinjama, a ponegdje se još i danas može pronaći.
Točan razlog zašto je kasnije izgubio popularnost nije poznat, no moguće je da je to bilo zbog nepraktičnosti i težine. Iako je bio multifunkcionalan, imao je i ograničenja – primjerice, nije se mogao koristiti u pećnici. Ipak, oni koji vole restaurirati vintage aparate smatraju ga vrijednim truda, pogotovo jer su novije verzije donijele poboljšanja poput neljepljivog premaza i lakšeg rukovanja.
Kao i moderne tave, električne tave dolazile su u različitim veličinama i oblicima, pa su se mogle prilagoditi različitim potrebama. Neke su imale aluminijsko dno za ravnomjerno zagrijavanje, dok su druge bile izrađene od nehrđajućeg čelika. Tvrtka Sunbeam prva je 1950-ih lansirala automatsku verziju, a ubrzo su i drugi proizvođači počeli nuditi vlastite varijante.
Mnoge su tave imale ugrađen termostat koji je korisnicima omogućavao da precizno prate temperaturu tijekom kuhanja. Još jedna velika prednost bila je jednostavno čišćenje – kabel se mogao odvojiti, pa se tava mogla potpuno oprati u vodi zahvaljujući vodonepropusnom spoju.
Električna tava bila je pravi kralj kuhinjskih aparata svoga doba – izdržljiva, praktična i svestrana. Neki primjerci pronađeni u second-hand trgovinama i danas rade savršeno, pa ako imate sreće, možda i sami pronađete jedan u besprijekornom stanju – spreman da ponovno oživi duh ’70-ih u vašoj kuhinji.
