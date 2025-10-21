Njihov boemski stil i danas se vidi u modernim domovima – od namještaja od ratana do živopisnih detalja u boji. No, osim estetike, to je doba bilo poznato i po domišljatim, elegantnim kućanskim aparatima, često u vedrim tonovima naslijeđenima iz šezdesetih. Ti su uređaji imali i praktičnu i estetsku vrijednost, a među njima se posebno isticao jedan – električna tava, poznata i kao električna tava za prženje, piše Chowhound.