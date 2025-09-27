Dugovječnost je novi statusni simbol: Što prodaju "longevity influenceri"?

Sljedbenici imaju sve što je potrebno za novi kult: riječ koja zvuči kao božanska (longevity), aspiracijsku metriku (120–150 godina, što znanstvenici smatraju granicom ljudskog života), doktrinu (“Don’t Die” filozofiju koju je osnovao biohaker Bryan Johnson s ambicijom da postane “najutjecajnija ideologija do 2027.”), zajedničkog neprijatelja (smrt) i mesiju (genetičar David Sinclair ili tehnokapitalist Peter Thiel).