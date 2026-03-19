Stručnjaci otkrivaju koji su sportovi najbolji za dugovječnost
Svi oblici vježbanja pomažu vam da živite dulje, ali neke aktivnosti nude dodatne prednosti. Studije pokazuju da je najbolje u ruke uzeti reket.
Redovita tjelovježba jedan je od najučinkovitijih načina za produljenje života i poboljšanje njegove kvalitete. Istraživanje za istraživanjem pokazuje da je tjelesna aktivnost povezana s manjim rizikom od raka, depresije, demencije, dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti.
Zdravstvene smjernice preporučuju najmanje 150 minuta aerobne vježbe umjerenog intenziteta tjedno, a trening snage preporučuje se i dva puta tjedno. Čak četiri do pet minuta intenzivne tjelesne aktivnosti (trčanje za autobusom, nošenje torbi uz stepenice itd.) dnevno može doprinijeti vašoj dugovječnosti, piše N1 Slovenija.
Iako je ostati aktivan ključno za zdravlje, bavljenje sportom također može dodati društveni aspekt vašem treningu. Istraživanja pokazuju da neki sportovi više podržavaju dugovječnost od drugih, piše New York Times.
Reket i loptice pravi su izbor
Danska studija otkrila je da su tenisači živjeli gotovo 10 godina dulje od svojih vršnjaka koji ne žive dovoljno dugo i dulje od nogometaša, plivača i drugih rekreativnih sportaša uključenih u analizu. Druga studija iz Velike Britanije i SAD-a pratila je ljude oko desetljeća i otkrila da je bavljenje sportom s reketom povezano s manjim rizikom od smrti od bilo kojeg drugog oblika vježbanja.
Nalazi ne dokazuju da tenis produljuje život, rekao je Emmanuel Stamatakis, epidemiolog sa Sveučilišta u Sydneyju i glavni autor britanske studije. Studije nisu osmišljene kako bi otkrile zašto je neki određeni sport posebno koristan. Na primjer, moguće je da su ljudi koji igraju sportove s reketom bogatiji i stoga zdraviji od ljudi koji to ne čine.
Ipak, stručnjaci vjeruju da jedinstvena mješavina fizičkih, kognitivnih i društvenih izazova u tenisu doprinosi zdravom starenju.
Prvo, tenis nudi trening cijelog tijela. Igra također zahtijeva brze promjene smjera, što može pomoći u poboljšanju ravnoteže i smanjenju rizika od padova, objašnjava Steven Moore, metabolički epidemiolog u Nacionalnom institutu za rak.
Istraživanja pokazuju da redovito igranje također može poboljšati gustoću kostiju i ojačati tijelo protiv prijeloma. Tenis također izmjenjuje intenzivne nalete pokreta i kratka razdoblja oporavka. Ovo je struktura koja oponaša intervalni trening i može poboljšati vašu kondiciju.
Osim fizičkog napora, sport je također kognitivno zahtjevan i društven, dva druga čimbenika koja su ključna za dugovječnost, rekao je za NYT Mark Kovacs, sportski znanstvenik koji je trenirao vrhunske tenisače.
Što je s drugim sportovima?
Iako se tenis ističe, i drugi rekreativni sportovi povezani su s dugovječnošću. U studiji provedenoj na gotovo 300 000 starijih Amerikanaca, biciklizam je bio povezan s 3 posto nižim rizikom od smrti tijekom 12-godišnjeg razdoblja, plivanje s 5 posto nižim rizikom, a golf sa 7 posto nižim rizikom, objasnio je dr. Moore.
Dok biciklizam prvenstveno cilja donji dio tijela, plivanje je vježba za cijelo tijelo. Golf, s druge strane, uključuje blagu aerobnu aktivnost, ali također zahtijeva snagu kukova, ravnotežu i finu motoričku kontrolu.
Najvažnije je, naglašava dr. Moore, pronaći sport u kojem uživate i ostati aktivni.
