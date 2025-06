Znate li koje namirnice mogu preživjeti stoljećima? Odgovor će vas iznenaditi

Kad je riječ o osnovnim suhim namirnicama, bijela riža u idealnim uvjetima (vakumirana i na niskim temperaturama) može trajati i do 30 godina, dok smeđa riža ima znatno kraći vijek zbog prirodnih ulja koja brzo oksidiraju. Suhi grah može također izdržati desetljećima, no stariji primjerci postaju žilavi i često se ne mogu skuhati do kraja.