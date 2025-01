FOTO / Zagrebački ZOO ima dva nova stanovnika: “Ovo je lijepa ljubavna i obiteljska priča”

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

U Zagrebačkom zoološkom vrtu okotile su se u 11. mjesecu prošle godine dvije južnoameričke mare.

“Mladunci su plod ljubavi para mara koje su zajedno bile na liječenju. Naime, kako bi se životinjama dok su na liječenju i oporavku smanjio stres, ako je moguće, dvije se jedinke iste vrste smještaju u zajednički prostor. Tako su ljetos prostor u zgradi veterine Zoološkog vrta počeli dijeliti ženka i mužjak mara. Među njima odmah su se razvile simpatije. Životinjice ih nisu krile, pa su tri mjeseca kasnije dobile potomstvo. Iako su u međuvremenu ozdravile i oporavile se što znači da bi se mogle vratiti u svoju nastambu, s preseljenjem će pričekati proljeće. Za njihove nježne mladunce bolje je da najhladniji dio godine provedu na mjestu gdje su sada”, izvijestili su iz zagrebačkog zoološkog vrta.

“Ovo je lijepa ljubavna i obiteljska priča. Mare stvaraju monogamne parove za cijeli život, pa od ovog para možemo očekivati mladunce i u godinama koje dolaze. U okotu mogu biti do tri mladunca. Mladi pritom teže od 400 do 450 grama. Majčinim se mlijekom hrane dva do tri mjeseca pa ćemo našim mladuncima uskoro ponuditi i kušanje prve krute hrane”, rekla je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

U Zoološkom vrtu trenutno su 23 jedinke. Dvije su ženke došle iz Njemačke, a dva mužjaka iz Francuske. Ostale su rođene u Zagrebu. Tijekom prošle godine u Vrtu je na svijet došlo 12 mara. Ove rođene u zgradi veterine posljednje su među njima. Mare u prirodi nastanjuju pampe središnje i južne Argentine.

Simpatični glodavci imaju kratko, sivo krzno s velikim, upadljivim bijelim dijelom na stražnjici. Na bradi, obrazima i bokovima imaju žućkasto-narančasto krzno. Prepoznatljive su po dugim ušima i kratkom repu. Mare su dnevne životinje koje žive na tlu. Vrlo su vješti skakači i trkači. Mogu se kretati brzinom do 45 km/h.

