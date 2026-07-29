ključne reforme
Ivan Vranković poslao poruku budućem predsjedniku HOO-a
HOO bi danas trebao dobiti četvrtog predsjednika u gotovo 35-godišnjoj povijesti. Ivan Vranković, predsjednik Hrvatske asocijacije za sportski menadžment, o tome je razgovarao u Novom danu kod naše Nine Kljenak.
Podsjetimo, za 155 glasova članova Skupštine borit će se dva kandidata, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
Ivan Vranković smatra da oba kandidata imaju jednu zajedničku stvar: "Doktori su, tako da se nadam da će onaj koji pobijedi doktorski voditi i HOO. Ja bih prvo krenuo od najvećih prema najmanjim savezima i sjeo bih sa svakim tajnikom, jer oni znaju najbolje koja je situacija u savezu, zapisao bih tri teme koje su interno problemi u savezu i tri teme za koje smatraju da bi se u HOO-u mogao napraviti napredak. Ako bih uspio u prvom mandatu riješiti samo dvije teme, napravio bi se veliki uspjeh. Ta analiza bi pokazala da je 50 posto svih tih problematika koje se događaju u savezima vrlo slično."
"Sustav je postao trom i administrativan"
Navodi da se sport ne gleda kao moderna grana društva, nego da smo ostali u prošlom sustavu i odbacili puno stvari: "Sustav je postao trom i administrativan i tako je na svim razinama. Upali smo u administrativnu tromost i potreban je iskorak i zato smo počeli pričati o tome. Sport je razjedinjen. Stalno se događaju sukobi, problemi. Ne postoji zajedništvo, tako je na svim razinama. To je poruka novom predsjedniku da pokuša stvoriti zajedništvo i da sve sukobe stavi na stranu i da je jedini interes sport, sportaši i ljudi koji upravljaju sportom."
"Sport je ogledalo društva"
Dodaje da je sport ogledalo društva.
Komentirao je i financiranje sporta: "Cjelokupni sustav nije kvalitetan. Jedan primjer - Sportski savez Grada Zagreba odlučio je dati više novaca za saveze, dok iste sadržaje financiraju kroz druge izvore i onda njima na računu ostane 100 ili 200 tisuća eura, a s tim novcem oni ne mogu ništa. Što treba napraviti? Treba sjesti sa svim dionicima u sportu i vidjeti koje su glavne problematike. Novca ima, ali često se događa da zbog administrativnih ograničenja savezi ne mogu koristiti novac za ono za što im je potreban."
"Morat će u realnom vremenu biti prikazan svaki račun i uplata"
"Prije dva dana Ministarstvo je izbacilo pravilnik o financiranju iz javnih izvora. Morat će u realnom vremenu biti prikazan svaki račun i uplata. Svaki euro koji dođe iz javnog novca morat će biti javno dostupan svima. Nekad ljudi pričaju o financijama u sportu, a nikad nisu radili u klubu, savezu i onda dolazi do dezinformacija. Pitanje je što će se događati s novcem koji dolazi od sponzora i drugih izvora, nisam siguran može li to država pratiti, možda ovaj dio od sponzora i može. Taj dio je nejasan, ali pravilnik je velika stvar i to bi moglo biti jako kvalitetno i neće biti upitnika ni mogućnosti da se događaju zloupotrebe", rekao nam je Vranković.
"Sport nije dostupan svima"
Ističe da sport nije dostupan svima i da se mali broj djece uključuje u sport: "Djeci treba usaditi da je sport jedna od najbitnijih sastavnica da bi društvo bilo zdravo i sretno. To je prilika za Ministarstvo da se ulože novci, ljudi, sredstva da bi se nešto pokrenulo i te generacije će biti pokretač, bit će produktivnije, bit će manje bolovanja, a tu je i mentalno zdravlje."
Vranković je istaknuo da postoji jako puno stručnjaka u hrvatskom sportu na svim razinama: "Imamo jako puno aplikacija za upravljanje klubovima, administracijom. Ubrzavaju se procesi, prate se transparentnije. Imamo jako puno aplikacija koje se bave treningom, imamo crtu za to - nacionalni informacijski sustav u sportu koji je kvalitetan. Imamo dobre i kvalitetne ljude koji bi to mogli pokrenuti, ali tu nedostaje potpora države. Druga je stvar da se klubovi i savezi ne moraju bojati takvih stvari i da će im to omogućiti više vremena da se bave sportom."
Ključne reforme
Izdvojio je ključne reforme za hrvatski sport:
"Ulaganje u ljude bez obzira na političko opredjeljenje. Da se svaki kvalitetan čovjek uključi u razvoj te da se spuste bedemi.
Druga stvar je digitalizacija, komunikacija i dijeljenje modernih trendova.
Treće je da krenemo graditi sustav od malih stvari, malih problema saveza, klubova.
Trebamo krenuti od vrtića i škola te ulagati u ljude koji će taj sustav izgraditi. Klubovi se grabe za djecu, članarina je najbitnija, je li to spas ili uteg u razvoju sporta? Moramo gledati djecu cjelovito i ono što njima odgovara."
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