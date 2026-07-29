"Prije dva dana Ministarstvo je izbacilo pravilnik o financiranju iz javnih izvora. Morat će u realnom vremenu biti prikazan svaki račun i uplata. Svaki euro koji dođe iz javnog novca morat će biti javno dostupan svima. Nekad ljudi pričaju o financijama u sportu, a nikad nisu radili u klubu, savezu i onda dolazi do dezinformacija. Pitanje je što će se događati s novcem koji dolazi od sponzora i drugih izvora, nisam siguran može li to država pratiti, možda ovaj dio od sponzora i može. Taj dio je nejasan, ali pravilnik je velika stvar i to bi moglo biti jako kvalitetno i neće biti upitnika ni mogućnosti da se događaju zloupotrebe", rekao nam je Vranković.