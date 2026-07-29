USKOK podignuo optužnicu protiv bivšeg šefa HC-a i još tri osobe. Evo detalja

Zauzvrat mu je, prema tvrdnjama Uskoka, ponudio financiranje radova i opremanja kuće, što je Čamber i prihvatio pa je Šćukanec preko svoje tvrtke za to platio najmanje 21.900 eura. Zauzvrat je Čamber tražio da tvrtka Chemosignal bude angažirana kao podizvođač na na poslovima koje nije dobila na natječaju.