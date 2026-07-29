RIZIK OD KRAĐA
Njemački mediji savjetuju oprez turistima u Hrvatskoj: "Posebno pazite na ovo"
Njemački mediji upozoravaju turiste koji ljetuju u Hrvatskoj da budu oprezniji jer se na plažama bilježi povećan rizik od krađa osobnih stvari.
Njemački portal Merkur, koji inače rijetko pozitivno piše o Hrvatskoj, upozorava svoje čitatelje na krađe koje se događaju tijekom ljetovanja, posebno na području Kvarnerskog zaljeva. Kako navodi, lopovi koriste trenutke kada turisti ostave svoje stvari bez nadzora i odu na kupanje.
Iako je broj prijavljenih krađa manji nego prošle godine, hrvatska policija poziva na oprez te je objavila preporuke kojima turisti mogu zaštititi svoje osobne stvari tijekom odmora.
Najčešće su meta kradljivaca mobiteli, novčanici, nakit, fotoaparati, prijenosna računala i gotovina, a krađe se osim na plažama događaju i u svlačionicama, prostorima za tuširanje te ugostiteljskim objektima uz obalu, prenosiFenix magazin.
Manje prijavljenih krađa, ali oprez je i dalje potreban
Prema dostupnim podacima, ove godine zabilježen je manji broj prijavljenih krađa nego u istom razdoblju prošle godine. Ipak, policija upozorava turiste da ne zanemare mjere opreza.
Na području otoka Krka, Crikvenice i Malog Lošinja u lipnju su prijavljena četiri slučaja krađe, što je 20 posto manje nego u lipnju prošle godine. U prva dva tjedna srpnja evidentirano je još pet krađa na području Krka, Rijeke i Opatije, odnosno gotovo 29 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Policija objavila tri ključna savjeta
Policijska uprava primorsko-goranska savjetuje turistima da vrijedne predmete ne ostavljaju bez nadzora na ručnicima ili u otvorenim torbama. Na plažu bi trebalo ponijeti samo onoliko gotovine koliko je potrebno, dok bi nakit i druge vrijednosti trebalo ostaviti na sigurnom mjestu.
Ako turisti odlaze na kupanje ili do obližnjeg ugostiteljskog objekta, preporučuje se da zamole prijatelja ili člana obitelji da pripazi na njihove stvari. Policija također upozorava da nije dobro javno pokazivati veće količine novca ili skupe elektroničke uređaje jer to može privući pažnju lopova.
Vrijedne stvari ne ostavljajte u automobilu
Oprez je potreban i na parkiralištima, a ne samo na plažama. Policija podsjeća da vozila treba uvijek zaključati te zatvoriti prozore i vrata. Torbe, mobiteli, prijenosna računala i drugi vrijedni predmeti ne bi trebali biti ostavljeni na vidljivim mjestima u automobilu.
Bicikle je također preporučljivo zaključati za čvrsti oslonac kako bi se smanjila mogućnost krađe.
Što učiniti ako postanete žrtva krađe?
U slučaju krađe policija savjetuje da se događaj odmah prijavi pozivom na broj 192 ili odlaskom u najbližu policijsku postaju.
Ako policijski službenici pronađu ukradene dokumente ili vrijedne predmete, oni se pohranjuju u nadležnoj postaji. Kod stranih državljana o pronalasku se obavještava i njihovo diplomatsko ili konzularno predstavništvo. U brojnim slučajevima pronađeni dokumenti i dio ukradenih predmeta uspiju se vratiti vlasnicima.
Hrvatska i dalje među sigurnijim turističkim destinacijama
Unatoč upozorenjima njemačkih medija, među kojima je i Merkur, Hrvatska se i dalje smatra jednom od sigurnijih turističkih destinacija u Europi.
Policija ističe da se velik broj krađa može spriječiti osnovnim mjerama opreza te turistima poručuje da tijekom odmora ne ostavljaju vrijedne predmete bez nadzora, posebno na prometnim i posjećenim plažama.
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