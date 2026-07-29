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Ivan Vranković poslao poruku budućem predsjedniku HOO-a
N1 Hrvatska
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29. srp. 2026. 10:15
| Novi dan
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HOO bi danas trebao dobiti četvrtog predsjednika u gotovo 35-godišnjoj povijesti. Ivan Vranković, predsjednik Hrvatske asocijacije za sportski menadžment, o tome je razgovarao u Novom danu kod naše Nine Kljenak.
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