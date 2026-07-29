INFOGRAFIKA
Turisti i dalje zaobilaze ove zemlje: Jedna je izgubila čak 71 posto stranih gostiju
Izrael je zabilježio najveći pad broja stranih turista u razdoblju od 2019. do 2025. godine, s padom od 71 posto.
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Slijede Irska (-32 %), Argentina (-23 %), Peru (-22 %), Tajland (-17 %), Estonija (-16 %) i Mađarska (-15 %).
Podaci OECD-a pokazuju da se pojedine turističke destinacije još uvijek nisu vratile na razinu međunarodnih dolazaka iz razdoblja prije pandemije.
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SK
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