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INFOGRAFIKA

Turisti i dalje zaobilaze ove zemlje: Jedna je izgubila čak 71 posto stranih gostiju

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N1 Info
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29. srp. 2026. 10:07
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Izrael
REUTERS/Naama Stern/Marko Picek/PIXSELL

Izrael je zabilježio najveći pad broja stranih turista u razdoblju od 2019. do 2025. godine, s padom od 71 posto.

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Slijede Irska (-32 %), Argentina (-23 %), Peru (-22 %), Tajland (-17 %), Estonija (-16 %) i Mađarska (-15 %).

Podaci OECD-a pokazuju da se pojedine turističke destinacije još uvijek nisu vratile na razinu međunarodnih dolazaka iz razdoblja prije pandemije.

Broj stranih turista
Marko Picek/PIXSELL

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