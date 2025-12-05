Donesena odluka: Hrvatska se neće povući s Eurosonga zbog sudjelovanja Izraela

"HRT će sudjelovati na Eurosongu 2026. u Beču te će ga, kao i do sada, izravno prenositi. Naš stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026. Podsjećamo na naš ranije komunicirani stav kako podržavamo rješenja temeljena na stavu većine članica EBU-a. Što se tiče odluka pojedinih zemalja da ne nastupaju na Eurosongu 2026., svaka televizija članica EBU-a ima legitimno pravo samostalno odlučiti hoće li ili ne sudjelovati na Eurosongu i pod kojim uvjetima", kažu iz HRT-ovih Komunikacija za Jutarnji list nakon što je jučer European Broadcasting Union dala zeleno svjetlo za sudjelovanje Izraela na sljedećem izdanju Eurovision Song Contesta.