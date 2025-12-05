Donesena odluka: Hrvatska se neće povući s Eurosonga zbog sudjelovanja Izraela

HRT se neće pridružiti zemljama koje su se odlučile povući s Eurosonga zbog toga što će na tom natjecanju sudjelovati i Izrael.
"HRT će sudjelovati na Eurosongu 2026. u Beču te će ga, kao i do sada, izravno prenositi. Naš stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026. Podsjećamo na naš ranije komunicirani stav kako podržavamo rješenja temeljena na stavu većine članica EBU-a. Što se tiče odluka pojedinih zemalja da ne nastupaju na Eurosongu 2026., svaka televizija članica EBU-a ima legitimno pravo samostalno odlučiti hoće li ili ne sudjelovati na Eurosongu i pod kojim uvjetima", kažu iz HRT-ovih Komunikacija za Jutarnji list nakon što je jučer European Broadcasting Union dala zeleno svjetlo za sudjelovanje Izraela na sljedećem izdanju Eurovision Song Contesta.
Premda se očekivalo kako će se zbog Izraela na sastanku članica EBU-a organizirati glasovanje, ni to se nije dogodilo.
Nije ni došlo do glasanja
"Velika većina naših članica zaključila je da nije potrebno dodatno glasovanje o sudjelovanju Izraela", kažu iz EBU-a, te dodaju:
"Smatramo da natjecanje za pjesmu Eurovizije 2026. treba održati prema planu, uz primjenu dodatnih zaštitnih mjera", kažu iz EBU-a čije su članice jučer umjesto o Izraelu glasale o uvođenju novih pravila osmišljenih da spriječe vlade i treće strane u neprimjerenom promoviranju pjesama s ciljem utjecaja na ishod glasovanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
