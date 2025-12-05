Ne nasjedajte! Poziv koji morate odmah prekinuti, radi se o opasnoj prijevari

Lažni PayPal pozivi ponovno su u porastu. Prevaranti putem automatiziranih poziva traže da "potvrdite" ili "poništite" uplatu. Saznajte kako prepoznati prijevaru, zaštititi svoje podatke i što učiniti ako ste već nasjeli.
Digitalne prijevare sve su sofisticiranije, a posljednjih tjedana ponovno se bilježi porast lažnih telefonskih poziva koji se predstavljaju u ime poznatog internetskog servisa za plaćanja – PayPala. Stručnjaci upozoravaju kako bi korisnici trebali biti posebno oprezni te znati kako se zaštititi od ove sve raširenije prijevarne taktike.
Nova metoda prevare: Lažni PayPal pozivi
Lažne poruke e-pošte navodno poslane u ime PayPala, Spotifya ili drugih popularnih servisa već su dobro poznata metoda phishinga. One obično sadržavaju hitne zahtjeve – poput "potvrdite svoj račun“ ili „odobrite naplatu“ – s ciljem da žrtva klikne na poveznicu i preda svoje osobne podatke.
Sličan princip sada se sve češće koristi i putem telefonskih poziva. Prema informacijama njemačke Savezne mrežne agencije, zabilježen je rast automatiziranih poziva koji se lažno predstavljaju kao PayPal služba za korisnike, prenosi Fenix Magazin.
Kako izgleda lažni PayPal poziv?
U većini slučajeva radi se o automatskoj govornoj poruci koja tvrdi sljedeće:
- Na vašem PayPal računu navodno je pokrenuta sumnjiva transakcija.
- Da biste je „poništili“ ili „spriječili“, potrebno je pritisnuti tipku 1.
Time počinje prevara. Nakon što osoba pritisne tipku, poziv se preusmjerava u call centar, gdje prevaranti pokušavaju uvjeriti žrtvu da im otkrije osobne podatke ili da klikne na poveznicu poslane SMS-om ili e-poštom. Te poveznice vode na lažne PayPal stranice koje izgledom gotovo identično imitiraju original, a cilj je ukrasti lozinke, bankovne podatke ili brojeve kreditnih kartica.
Brojevi s kojih pozivi stižu često su skriveni ili strani, no ponekad se koristi i lažirana domaća mobilna brojka, što prevaru čini još uvjerljivijom.
Kako se zaštititi od lažnih PayPal poziva?
Stručnjaci savjetuju:
- Odmah prekinite poziv.
- Ne pritiskajte nikakve tipke tijekom razgovora.
- Ne otkrivajte osobne podatke – PayPal vas nikada neće tražiti lozinke ili brojeve kartica telefonom.
- Upozorite članove kućanstva, posebno starije osobe, koje su česta meta ovakvih poziva.
Što učiniti ako ste nasjeli na prevaru?
Ako ste već kliknuli na poveznicu ili dali podatke:
- Odmah promijenite PayPal lozinku.
- Aktivirajte dvofaktorsku autentifikaciju radi veće sigurnosti.
- Prijavite slučaj policiji.
Sigurnosni stručnjaci poručuju da PayPal nikada neće tražiti potvrdu transakcije putem telefonskog poziva, stoga svaki ovakav poziv treba smatrati pokušajem prijevare.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
NAJČITANIJE
Najnovije
