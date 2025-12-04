VIDEO / Novogodišnja dekoracija u Ljubljani o kojoj bruji cijela regija

Novogodišnja rasvjeta u Ljubljani već je postavljena, a oni koji u ovo doba godine posjete glavni grad Slovenije kažu – malo su zatečeni.
Uvečer – bajkovito, savršeno, svjetlucavo kao iz čarolije. Preko dana – pa… izgleda kao sat biologije.
Tako City magazine opisuje dekoraciju u Ljubljani, koja je postala tema u regiji zahvaljujući snimci koju je na TikToku podijelila jedna Katarina.
Ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije uključili su se u komentiranje, a javili su se i oni koji žive u Sloveniji.
Dok jedni tvrde da rasvjeta stoji već godinama, drugi prenose riječi samog umjetnika – Nova godina simbolizira stvaranje novog života.
Komentari su, naravno, šaroliki:
"Ajme, plodna li će godina biti!"
"Da naši ovo stave u Knezovu, digla bi se kuka i motika!"
"To je tako već pet godina."
"Precool."
"Mislim, nije skroz promašeno."
"Pa to imamo već godinama, 20 sigurno."
Što vi mislite – bajkovito ili ipak malo čudno?
