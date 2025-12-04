Oglas

VIDEO / Novogodišnja dekoracija u Ljubljani o kojoj bruji cijela regija

N1 Info
04. pro. 2025. 07:24
Ljubljana
N1 Slovenija/Aljaž Uršej/ILUSTRACIJA

Novogodišnja rasvjeta u Ljubljani već je postavljena, a oni koji u ovo doba godine posjete glavni grad Slovenije kažu – malo su zatečeni.

Uvečer – bajkovito, savršeno, svjetlucavo kao iz čarolije. Preko dana – pa… izgleda kao sat biologije.

Tako City magazine opisuje dekoraciju u Ljubljani, koja je postala tema u regiji zahvaljujući snimci koju je na TikToku podijelila jedna Katarina.

Ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije uključili su se u komentiranje, a javili su se i oni koji žive u Sloveniji.

Dok jedni tvrde da rasvjeta stoji već godinama, drugi prenose riječi samog umjetnika – Nova godina simbolizira stvaranje novog života.

@usergg72632jnz #ljubljana #slovenija #tzc#supetar #brač ♬ We're On Our Way - LÒNIS & Daphne Willis

Komentari su, naravno, šaroliki:

"Ajme, plodna li će godina biti!"

"Da naši ovo stave u Knezovu, digla bi se kuka i motika!"

"To je tako već pet godina."

"Precool."

"Mislim, nije skroz promašeno."

"Pa to imamo već godinama, 20 sigurno."

Što vi mislite – bajkovito ili ipak malo čudno?

