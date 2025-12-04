"na pravoj strani povijesti"
Slovenija jedna od zemalja koja bojkotira Eurosong: "U ime 20.000 djece poginulih u Gazi”
Izrael će moći sudjelovati na Eurosongu iduće godine, ali Slovenija neće biti tamo. “Moramo slijediti svoje principe i mislim da je to pravi put. Na pravoj smo strani povijesti”, izjavila je Natalija Gorščak, predsjednica uprave RTV Slovenije.
Već šest država otkazalo nastup
Nakon što je Europska radiodifuzna unija (EBU) objavila da će Izrael moći sudjelovati na natjecanju za pjesmu Eurovizije u Beču sljedeće godine, postalo je jasno da nekoliko zemalja neće sudjelovati, među njima i Slovenija.
“Moramo slijediti svoje principe i mislim da je to pravi put. Ponekad moramo biti na pravoj strani povijesti, a ovo je trenutak kada smo na pravoj strani povijesti”, rekla je Gorščak za BBC News.
Osim Slovenije, svoj nastup otkazale su i Island, Irska, Španjolska, Nizozemska i Belgija, zbog sudjelovanja Izraela.
Pitanje može li Izrael nastupati na Eurosongu raspravljalo se danas u sjedištu EBU-a u Ženevi.
"Odbili sudjelovanje ruskog predstavnika tjedan dana nakon agresija na Ukrajinu"
U svom obraćanju, predstavnica RTV Slovenije Natalija Gorščak rekla je da je EBU odbio sudjelovanje ruskog predstavnika tjedan dana nakon ruske agresije na Ukrajinu, ali se sada ne usuđuje odbiti Izrael.
“Našim novinarima nije bilo, i još uvijek nije, dopušteno ući u Gazu, gdje je ubijeno više od 200 novinara. Prošle godine vidjeli smo da je izraelski nastup bio političan. Ne zaboravite da smo zabranili sličan nastup ruskog pjevača u Ukrajini”, poručila je Gorščak. “Naša poruka je: nećemo sudjelovati ako je Izrael tamo. U ime 20.000 djece koja su poginula u Gazi”, dodala je.
Nacrt programskog plana Radiotelevizije Slovenija za sljedeću godinu pokazuje da Slovenija natjecanje neće ni prenositi.
"Vodimo se vrijednostima mira"
“Kao javni medijski servis, RTV Slovenija se obvezuje poštivati etička načela i očekuje da su svi članovi EBU-a i sve zemlje sudionice podložni istim pravilima i standardima. Vodimo se vrijednostima mira, poštovanja i ravnopravnosti među narodima, zbog čega vjerujemo da se ta načela moraju dosljedno primjenjivati u svim projektima EBU-a”, priopćio je javni servis.
U ratu u Gazi izraelska vojska ubila je više od 70.000 ljudi, prema službenim palestinskim vlastima, a tisuće neidentificiranih žrtava navodno su zatrpane pod ruševinama.
Izrael nastavlja napade i nakon proglašenja primirja
Izrael je nastavio napade i nakon što je 10. listopada službeno proglašeno primirje. Najmanje 354 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima od tada. U subotu je izraelska vojska dronom ubila dvoje djece, u dobi od 8 i 10 godina. Izraelska vojska tvrdi da su “predstavljali neposrednu prijetnju”, dok je njihov ujak rekao da su dječaci tražili drva za ogrjev.
Situacija u Gazi, gdje je uništeno više od 80 posto zgrada i gdje je gotovo cijelo stanovništvo raseljeno, ostaje teška. Nedostaje šatora i druge opreme, a enklavu pogađaju obilne kiše i hladnoća.
Deseci tisuća stanovnika Gaze hitno trebaju medicinsku evakuaciju, a stotine su umrle posljednjih tjedana čekajući da budu prevezene.
