Objavljen konačni popis za Doru

Dora će se održati u Zagrebu u veljači, imat će dvije polufinalne večeri i finale
Za odlazak na bečki Eurosong borit će se Alen Đuras, Ananda, Cold Snap, Devin Juraj, Ema Bubić, Fenksta, Fran Uccelini, Irma, Ivan Sever, Jasmina Makota, Kandžija, Karolina Ilić, Lana Mandarić, Lara Demarin, grupa Lelek, Lima Len, Marko Kutlić, Noelle, Ritam Noir, Sergej Božić, Stela Rade, ToMa, Tony Sky, te Zevin odnosno Nives Cilenšek, dozanje Jutarnji list.
Rezerve su Gabrijel Ivić, Dorian Stipčić, Gabrijela Braičić Bria i Vanessa Kralj.
"Zanimanje izvođača i autora za Doru svake godine sve je veće. Na natječaj je ovaj put pristigla 251 prijava, najviše ikad dosad, što potvrđuje iznimno velik interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno-scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije. Drago mi je što su glazbenici to prepoznali i što ćemo ove godine uživati u pravom bogatstvu različitih glazbenih žanrova - kaže Tomislav Štengl, šef Dore.
Ovo je žiri
Doista, na Dori će, sudeći po imenima i dosadašnjim djelima glazbenika koje je nakon desetak dana vijećanja odabrao HRT-ov žiri (u sastavu: Tihomir Preradović - skladatelj i glazbeni producent, Denis Mujadžić Denyken - skladatelj i glazbeni producent, Ivana Kindl – pjevačica, Mia Negovetić - pjevačica, skladateljica, glasovna glumica, Monika Lelas Halambek - voditeljica i urednica na Drugom programu Hrvatskog radija, Jelena Balent - glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica, Davor Medaković - glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija), cvasti stotinu cvjetova.
Najveće iznenađenje Dore je prijava i prolazak osječkog hip-hopera Kandžije koji je nedavno promovirao album ‘Trostruki salto‘ s hitovima poput ‘Mate Rimac‘, ‘Kupus‘, ‘Komarci‘...
Ovo su Finalisti Dore
Alen Đuras - From Ashes To Flame
Ananda - Dora
Cold Snap - Mucho Macho
Devin - Over Me
Ema Bubić - Vrijeme za nas
Fenksta - Memento Mori
Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
Irma - Ni traga
Ivan Sever - Crying Eyes
Jasmina Makota - Higher
Kandžija - 3 ujutro
Karolina Ilic - Breathe her in
Lana Mandarić - Tama
Lara Demarin - Mantra
LELEK - Andromeda
Lima Len - Raketa
Marko Kutlić - Neotuđivo
Noelle - Uninterrupted
Ritam Noir - Profumi di mare
