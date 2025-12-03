Oglas

ima iznenađenja

Objavljen konačni popis za Doru

N1 Info
03. pro. 2025. 12:26
Dora će se održati u Zagrebu u veljači, imat će dvije polufinalne večeri i finale

Za odlazak na bečki Eurosong borit će se Alen Đuras, Ananda, Cold Snap, Devin Juraj, Ema Bubić, Fenksta, Fran Uccelini, Irma, Ivan Sever, Jasmina Makota, Kandžija, Karolina Ilić, Lana Mandarić, Lara Demarin, grupa Lelek, Lima Len, Marko Kutlić, Noelle, Ritam Noir, Sergej Božić, Stela Rade, ToMa, Tony Sky, te Zevin odnosno Nives Cilenšek, dozanje Jutarnji list.

Rezerve su Gabrijel Ivić, Dorian Stipčić, Gabrijela Braičić Bria i Vanessa Kralj.

"Zanimanje izvođača i autora za Doru svake godine sve je veće. Na natječaj je ovaj put pristigla 251 prijava, najviše ikad dosad, što potvrđuje iznimno velik interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno-scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije. Drago mi je što su glazbenici to prepoznali i što ćemo ove godine uživati u pravom bogatstvu različitih glazbenih žanrova - kaže Tomislav Štengl, šef Dore.

Ovo je žiri

Doista, na Dori će, sudeći po imenima i dosadašnjim djelima glazbenika koje je nakon desetak dana vijećanja odabrao HRT-ov žiri (u sastavu: Tihomir Preradović - skladatelj i glazbeni producent, Denis Mujadžić Denyken - skladatelj i glazbeni producent, Ivana Kindl – pjevačica, Mia Negovetić - pjevačica, skladateljica, glasovna glumica, Monika Lelas Halambek - voditeljica i urednica na Drugom programu Hrvatskog radija, Jelena Balent - glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica, Davor Medaković - glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija), cvasti stotinu cvjetova.

Najveće iznenađenje Dore je prijava i prolazak osječkog hip-hopera Kandžije koji je nedavno promovirao album ‘Trostruki salto‘ s hitovima poput ‘Mate Rimac‘, ‘Kupus‘, ‘Komarci‘...

Ovo su Finalisti Dore

Alen Đuras - From Ashes To Flame

Ananda - Dora

Cold Snap - Mucho Macho

Devin - Over Me

Ema Bubić - Vrijeme za nas

Fenksta - Memento Mori

Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra

Irma - Ni traga

Ivan Sever - Crying Eyes

Jasmina Makota - Higher

Kandžija - 3 ujutro

Karolina Ilic - Breathe her in

Lana Mandarić - Tama

Lara Demarin - Mantra

LELEK - Andromeda

Lima Len - Raketa

Marko Kutlić - Neotuđivo

Noelle - Uninterrupted

Ritam Noir - Profumi di mare

Dora Eurosong dora 2025

