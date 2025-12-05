Policija objavila fotografiju i identitet osumnjičenog za ubojstvo trudne žene. Izdano i upozorenje građanima

PU međimurska

Međimurska policija u suradnji sa slovenskim kolegama intenzivno traga za Josipom Oršušom koji je u četvrtak u Murskom Središću upucao dvije žene, od kojih je jedna preminula, a policija upozorava da je Oršuš naoružan vatrenim oružjem.

Podijeli

Oglas

U naselju Sitnica u Murskom Središću, Oršuš je pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjaku, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o dvije sestre od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, preminula u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se kako je navedena kaznena djela počinio Josip Oršuš, rođen 1985. godine iz Piškorovca.

"Osoba je u bijegu te je naoružana vatrenim oružjem. Danas, 5. prosinca u prijepodnevnim satima na području Republike Slovenije, kod mjesta Raskrižje pronađen je osobni automobil kojim se 40-godišnji počinitelj udaljio s mjesta događaja", priopćila je policija ne otkrivajući identitet.

Navode da trenutačno slovenska policija provodi očevid na mjestu pronalaska automobila. Za Josipom Oršušem slovenska i hrvatska policija raspisali su tjeralice.

"Upozoravamo građane da je počinitelj naoružan vatrenim oružjem. Ujedno, pozivamo građane da sve korisne informacije koje bi mogle rezultirati pronalaskom i uhićenjem 40-godišnjaka, odmah dojave na broj telefona 192. Sva saznanja mogu i anonimno dojaviti putem e-maila [email protected]", poručili su iz međimurske policije.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović novinarima je ranije izjavio da se najvjerojatnije radi o još jednom slučaju femicida, a potvrdio je da je ubijena jedno vrijeme zbog obiteljskog nasilja bila u sigurnoj kući.

Policija