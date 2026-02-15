Oglas

Dora 2026.

Grupa LELEK predstavljat će Hrvatsku na Euroviziji!

author
N1 Info
|
15. velj. 2026. 23:09
12.02.2026., Zagreb - Prva polufinalna vecer Dore 2026. Lelak - Judita Storga, Lara Brtan, Inka Vecerina Perusic, Korina Olivia Rogic i Marina Ramljak Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Pobjednik Dore 2026. je hrvatski etno-pop sastav LELEK, te će predstavljati Hrvatsku na natjecanju za pjesmu Eurovizije s pjesmom "Andromeda".

Oglas

Grupa Lelek predstavljat će nas na 70. Euroviziji u Beču.

Nakon tjedana priprema, uzbudljivih polufinala i brojnih glasova publike, Hrvatska je izabrala svog predstavnika za Euroviziju - bit će to grupa Lelek.

"Potrudit ćemo se da Hrvatsku predstavimo najbolje što možemo", poručile su nakon pobjede.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Dora Eurovizija Grupa Lelek

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ