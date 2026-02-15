Grupa LELEK predstavljat će Hrvatsku na Euroviziji!

Pobjednik Dore 2026. je hrvatski etno-pop sastav LELEK, te će predstavljati Hrvatsku na natjecanju za pjesmu Eurovizije s pjesmom "Andromeda".
Oglas
Grupa Lelek predstavljat će nas na 70. Euroviziji u Beču.
Nakon tjedana priprema, uzbudljivih polufinala i brojnih glasova publike, Hrvatska je izabrala svog predstavnika za Euroviziju - bit će to grupa Lelek.
"Potrudit ćemo se da Hrvatsku predstavimo najbolje što možemo", poručile su nakon pobjede.
PROČITAJTE VIŠE
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas