Helen Mirren dobit će počasni Zlatni globus

Britanska glumica Helen Mirren primit će nagradu Cecil B. DeMille za izvanredna filmska postignuća u siječnju 2026. godine.
Nagrada, koja se smatra neslužbenim počasnim Zlatnim globusom, dopunit će njezinu kolekciju priznanja koja već uključuje tri Zlatna globusa te Oscara. Počasna nagrada bit će joj uručena 8. siječnja na posebnoj televizijskoj ceremoniji.
"Mirren se može pohvaliti izvanrednom karijerom koja obuhvaća više od šest desetljeća u filmu, televiziji i kazalištu. Njezine izvedbe i predanost glumi inspirirale su generacije umjetnika i publike", priopćili su organizatori Zlatnih globusa, prenosi dpa.
Nagrada će joj biti dodijeljena tri dana prije 83. dodjele Zlatnih globusa u Beverly Hillsu, na kojoj će biti predstavljeni pobjednici u 27 filmskih i televizijskih kategorija.
Mirren je u svojoj dugoj filmskoj karijeri oduševljavala publiku u širokom rasponu uloga i žanrova, od povijesnih drama do trilera i komedija. Čak je imala ulogu u franšizi Brzi i žestoki uz zvijezde akcijskih filmova poput Vina Diesela i Jasona Stathama.
Najveći uspjeh u karijeri postigla je 2007. kada je osvojila Oscara za najbolju glumicu, Zlatni globus, nagradu BAFTA i brojne druge nagrade za ulogu kraljice Elizabete II. u drami Kraljica. Osvojila je i nekoliko nagrada Emmy, nagradu Tony i nagradu Olivier.
Za Zlatni globus nominirana je 17 puta, a tri je osvojila: 1997. za najbolju glumicu u televizijskoj drami Losing Chase, 2007. za najbolju glumicu u drami Kraljica redatelja Stephena Frearsa i u televizijskoj seriji Elizabeta I.
Mirren je 2003. proglašena Damom Britanskog Carstva za svoj doprinos umjetnosti.
Nagradu Cecil B. DeMille za 2025. godinu dobila je holivudska zvijezda Viola Davis. Nagrada se dodjeljuje od 1952. godine, a među ranijim dobitnicima su Jane Fonda, Meryl Streep, Barbra Streisand, Tom Hanks, Denzel Washington, Robert Redford i Robert De Niro.
