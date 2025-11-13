Oglas

zadivljujuće otkriće

Arheolozi spustili robota u piramidu i ostali zapanjeni: Otkrili prizore koji će, kako kažu, promijeniti povijest

author
N1 Hrvatska
|
13. stu. 2025. 08:00
piramida
Pexels/Ilustracija

U srcu najveće misterije drevnoga svijeta, znanstvenici su otkrili zadivljujuće otkriće koje bi moglo zauvijek promijeniti povijest kakvu poznajemo.

Oglas

U Egiptu se priprema senzacionalno arheološko otkriće o kojem će, kako vjeruju stručnjaci, govoriti cijeli svijet. Najpoznatiji egiptolog na svijetu, dr. Zahi Hawass, otkrio je da su znanstvenici uz pomoć napredne tehnologije pronašli skriveni prostor unutar Velike piramide u Gizi, koji bi mogao otvoriti novo poglavlje u povijesti faraona, piše nova.rs.

"Riječ je o velikom arheološkom otkriću koje će napisati novo poglavlje u povijesti Egipta“, izjavio je uzbuđeno Hawass na 44. Međunarodnom sajmu knjiga u Sharjahu, gdje je predstavio rezultate višegodišnjeg istraživačkog projekta čije se službeno razotkrivanje očekuje 2026. godine.

Uz pomoć termalnog snimanja, 3D mapiranja i takozvane muonske radiografije, znanstvenici su unutar Keopsove piramide (poznate i kao piramide faraona Khufua) otkrili skriveni hodnik dug 30 metara, koji je do sada bio potpuno nedostupan ljudskom oku. "Robotima je omogućen pristup dijelovima u koje ljudska noga nikada nije kročila“, objasnio je Hawass. Iako sadržaj hodnika još nije otkriven, Hawass je potvrdio da je pronalazak autentičan i iznimno značajan, ali da će detalji biti objavljeni tek nakon potpune analize i znanstvene publikacije. To bi se trebalo dogoditi do 2026. godine, kada je planirano i službeno predstavljanje otkrića u sklopu posebne svjetske izložbe.

Hawass, dugogodišnji čuvar egipatskih tajni, tom je prilikom odbacio brojne teorije o sudjelovanju natprirodnih bića u gradnji piramida: "Nije bilo izvanzemaljaca, nije bilo čuda. Postojali su samo egipatski genij, znanje i rad tisuća majstora.“ Istaknuo je da je novo otkriće rezultat suvremene znanosti i tehnologije, koje zahvaljujući skeniranju i preciznom mapiranju otvaraju stranice povijesti zaključane više od četiri tisuće godina.

Egipat je nedavno otvorio Veliki egipatski muzej u Gizi, gdje je izloženo više od 5.000 predmeta iz grobnice faraona Tutankamona – projekt koji je već postao svjetska atrakcija. Međutim, novo otkriće unutar Keopsove piramide, planirano za 2026. godinu, moglo bi zasjeniti sva dosadašnja arheološka dostignuća.

Teme
Egipat arheološko otkriće otkriće

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ