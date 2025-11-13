Arheolozi spustili robota u piramidu i ostali zapanjeni: Otkrili prizore koji će, kako kažu, promijeniti povijest

Uz pomoć termalnog snimanja, 3D mapiranja i takozvane muonske radiografije, znanstvenici su unutar Keopsove piramide (poznate i kao piramide faraona Khufua) otkrili skriveni hodnik dug 30 metara, koji je do sada bio potpuno nedostupan ljudskom oku. "Robotima je omogućen pristup dijelovima u koje ljudska noga nikada nije kročila“, objasnio je Hawass. Iako sadržaj hodnika još nije otkriven, Hawass je potvrdio da je pronalazak autentičan i iznimno značajan, ali da će detalji biti objavljeni tek nakon potpune analize i znanstvene publikacije. To bi se trebalo dogoditi do 2026. godine, kada je planirano i službeno predstavljanje otkrića u sklopu posebne svjetske izložbe.