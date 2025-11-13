zadivljujuće otkriće
Arheolozi spustili robota u piramidu i ostali zapanjeni: Otkrili prizore koji će, kako kažu, promijeniti povijest
U srcu najveće misterije drevnoga svijeta, znanstvenici su otkrili zadivljujuće otkriće koje bi moglo zauvijek promijeniti povijest kakvu poznajemo.
U Egiptu se priprema senzacionalno arheološko otkriće o kojem će, kako vjeruju stručnjaci, govoriti cijeli svijet. Najpoznatiji egiptolog na svijetu, dr. Zahi Hawass, otkrio je da su znanstvenici uz pomoć napredne tehnologije pronašli skriveni prostor unutar Velike piramide u Gizi, koji bi mogao otvoriti novo poglavlje u povijesti faraona, piše nova.rs.
"Riječ je o velikom arheološkom otkriću koje će napisati novo poglavlje u povijesti Egipta“, izjavio je uzbuđeno Hawass na 44. Međunarodnom sajmu knjiga u Sharjahu, gdje je predstavio rezultate višegodišnjeg istraživačkog projekta čije se službeno razotkrivanje očekuje 2026. godine.
Uz pomoć termalnog snimanja, 3D mapiranja i takozvane muonske radiografije, znanstvenici su unutar Keopsove piramide (poznate i kao piramide faraona Khufua) otkrili skriveni hodnik dug 30 metara, koji je do sada bio potpuno nedostupan ljudskom oku. "Robotima je omogućen pristup dijelovima u koje ljudska noga nikada nije kročila“, objasnio je Hawass. Iako sadržaj hodnika još nije otkriven, Hawass je potvrdio da je pronalazak autentičan i iznimno značajan, ali da će detalji biti objavljeni tek nakon potpune analize i znanstvene publikacije. To bi se trebalo dogoditi do 2026. godine, kada je planirano i službeno predstavljanje otkrića u sklopu posebne svjetske izložbe.
Hawass, dugogodišnji čuvar egipatskih tajni, tom je prilikom odbacio brojne teorije o sudjelovanju natprirodnih bića u gradnji piramida: "Nije bilo izvanzemaljaca, nije bilo čuda. Postojali su samo egipatski genij, znanje i rad tisuća majstora.“ Istaknuo je da je novo otkriće rezultat suvremene znanosti i tehnologije, koje zahvaljujući skeniranju i preciznom mapiranju otvaraju stranice povijesti zaključane više od četiri tisuće godina.
Egipat je nedavno otvorio Veliki egipatski muzej u Gizi, gdje je izloženo više od 5.000 predmeta iz grobnice faraona Tutankamona – projekt koji je već postao svjetska atrakcija. Međutim, novo otkriće unutar Keopsove piramide, planirano za 2026. godinu, moglo bi zasjeniti sva dosadašnja arheološka dostignuća.
