Evo kolika treba biti temperatura u domu tijekom zime: Sve iznad i ispod nije dobro za račune i zdravlje

Kad temperature vani padnu, a hladnoća se "uvuče“ u zidove, često zanemarujemo jedno važno pitanje jer nam je jedino bitno da nam je toplo – na koliko stupnjeva treba držati grijanje da bi temperatura u stanu bila dobra za naše zdravlje. Stručnjaci kažu da odgovor nije jednostavno “što toplije, to bolje”, već da se radi o balansu između udobnosti, zdravlja i učinkovitosti.

Prema američkom Državnom energetskom odboru (U.S. Department of Energy), preporučena temperatura u kući tijekom dana iznosi oko 20 °C – to je razina na kojoj se većina ljudi osjeća ugodno, a grijanje ne troši previše energije.

Istraživanja europskog Instituta za promicanje energetske učinkovitosti (IDAE) navode da optimalna dnevna temperatura u zimskim mjesecima za većinu domova iznosi između 21 i 23 °C, dok se u spavaćim sobama noću može spustiti na 15–17 °C bez narušavanja komfora, piše nova.rs.

Zašto baš taj raspon?

Ljudsko tijelo najbolje funkcionira u umjereno toplom prostoru: kad je prostor prehladan, tijelo troši više energije kako bi održalo svoju temperaturu, što može povećati rizik od bolesti ili osjećaja nelagode; kad je prostor pretopao, zrak postaje suh, dolazi do isušivanja sluznice i lošije kvalitete sna.

Istraživanja pokazuju da za svaki stupanj iznad optimalne temperature potrošnja energije raste za nekoliko posto, što se izravno odražava na račun za grijanje.

Zašto ne držati grijanje na 25–26 °C?

Grijanje iznad optimalne temperature ima više nedostataka: potrošnja energije naglo raste, što znači da ćete plaćati znatno više za svaki dodatni stupanj. Osim toga, u pretjerano ugrijanim prostorima zrak se isuši, povećava se rizik od statičkog elektriciteta i slabije ventilacije.

Stručnjaci zato preporučuju da se udobnost postigne slojevima odjeće, kvalitetnom termoizolacijom i dobrim prozorima.

Zaštita doma

Još jedan razlog za preciznu regulaciju temperature jest zaštita strukture doma. Ako je prostor pregrijan bez odgovarajuće ventilacije i izolacije, može doći do kondenzacije na hladnim zidovima i prozorima, što potiče razvoj plijesni i oštećenje materijala.