UVRSTITE JE U PREHRANU
Čisti jetru brže od sirutke: Mala količina ove namirnice uklanja toksine iz tijela i pomaže da se osjećate bolje
Jetra se smatra jednim od najvažnijih organa u tijelu jer filtrira toksine, regulira metabolizam i ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja cijelog organizma
Iako se alkohol često navodi kao glavni neprijatelj ovog organa, zapravo brojne svakodnevne navike doprinose njegovom opterećenju, a s vremenom mogu dovesti i do masne jetre, piše Elle.si, a prenosi nova.rs.
Ipak, postoji jedno jednostavno, a prije svega ukusno rješenje – svježi (mladi) sir.
Nutricionistica Nurija Dijanova ističe da je upravo mladi sir jedna od najboljih namirnica za zaštitu jetre. Sadrži važnu aminokiselinu metionin, koja pomaže u razgradnji i uklanjanju suvišne masnoće iz stanica jetre. Taj prirodni proces podržava cjelokupno zdravlje i doprinosi boljem funkcioniranju metabolizma.
"Metionin koji se nalazi u mladom siru od ključne je važnosti za zdravlje jetre. Pomaže kod različitih oboljenja, a osobito u sprečavanju nakupljanja masnoće“, objašnjava Dijanova.
Koliko sira je dovoljno?
Za terapijski učinak, nutricionistica savjetuje da se dnevno unese najmanje 50 grama mladog sira. Kod muškaraca preporučena količina može biti nešto veća, ovisno o tjelesnoj masi. Sir se lako može uključiti u svaki obrok: ujutro 50 g, uz ručak do 100 g, a isto toliko i za večeru.
Zašto jetri treba vaša pomoć?
Jetra ne boli, pa je često zanemarujemo. Ipak, bez njezina pravilnog rada nema dobrog općeg stanja, hormonske ravnoteže ni zdrave probave. Zato joj treba pružiti podršku prije nego što se pojave problemi.
