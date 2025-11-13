Čisti jetru brže od sirutke: Mala količina ove namirnice uklanja toksine iz tijela i pomaže da se osjećate bolje

Za terapijski učinak, nutricionistica savjetuje da se dnevno unese najmanje 50 grama mladog sira. Kod muškaraca preporučena količina može biti nešto veća, ovisno o tjelesnoj masi. Sir se lako može uključiti u svaki obrok: ujutro 50 g, uz ručak do 100 g, a isto toliko i za večeru.