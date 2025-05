Jennifer Lopez o razvodu od Bena Afflecka: Prošla sam kroz sve moguće terapije

"Imala sam zaista tešku godinu. Dogodile su se neočekivane stvari. Pročitala sam mnogo knjiga i puno sam radila na spoznavanju same sebe. Meditirala sam, puno se molila. Željela sam poboljšati svoj odnos s Bogom i čvrsto povezati obiteljsku cjelinu koju činimo ja i moja djeca, moji blizanci.Rekla sam im: Obećavam vam, ovo je težak period, ali vidjet ćete da ću, kad se završi, izaći jača i bolja. To sam im obećala – i ispunila. Sada to osjećaju i oni, a meni to donosi ogroman mir.“