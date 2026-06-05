Oglas

podolje

VIDEO / Veliki požar na farmi u Baranji: Vatrogasci od četvrtka navečer gase buktinju

author
Hina
|
05. lip. 2026. 10:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_180526_152106601
Zvonimir Barisin/PIXSELL

U požaru, koji je u četvrtak navečer buknuo na farmi u baranjskom mjestu Podolju, nije bilo ozlijeđenih osoba, a u gašenju požara koje je još u tijeku, sudjeluje više vatrogasnih postrojbi, izvijestila je u petak osječko-baranjska policija.

Oglas

Policijska postaja Beli Manastir dobila je u četvrtak navečer dojavu građana da je, na zasad neutvrđen način,  došlo do požara farme na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Podolju.

Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je kako je požar zahvatio sijeno, ogrijevno drvo te više radnih strojeva.

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a na mjestu događaja intervenira više vatrogasnih postrojbi te je gašenje požara u tijeku.

Prema podatcima osječkog Županijskog centra 112 u gašenju požara je, tijekom noći, naizmjenično sudjelovalo devet vatrogasnih postrojbi, s 54 vatrogasca i 14 vozila, požar je zahvatio površinu ispunjenu sijenom veličine 7200 četvornih metara,  a u požaru su izgorjeli kombajn i traktor.

Nakon što se steknu uvjeti i požar bude ugašen slijedi očevid policijskih službenika i daljnje kriminalističko istraživanje, napominju u policiji.  

Teme
baranja farma požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ