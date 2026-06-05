Šestan: Nije prošao niti jedan Pride da se zastava nije skinula, potrgala, pokušala zapaliti

"Stanje se definitivno poboljšalo, ali da, zastave se još uvijek trgaju. Ovo je prva godina da ih postavlja Grad Zagreb. Mislim da još nije prošla niti jedna godina da se niti jedna zastava nije skinula, potrgala, pokušala zapaliti. Po našem iskustvu uglavnom su to mlađe osobe, koje skidaju te zastave, ali stanje se definitivno poboljšalo. Puno se bolje mijenjaju prava koja trebaju štititi LGBTIQ zajednicu.