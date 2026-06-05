izvršni koordinator
Šestan: Nije prošao niti jedan Pride da se zastava nije skinula, potrgala, pokušala zapaliti
Ivan Šestan, izvršni koordinator zagrebačkog Pridea, bio je gost Novog dana kod Hrvoja Krešića uoči jubilarne 25. Povorke ponosa koja se održava ovu subotu u Zagrebu.
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"Povorke su brojnije, a atmosfera je puno bolja"
Šestan je na početku otkrio što se sve promijenilo od prve povorke.
"Puno toga se dogodilo od povijesne 2002. godine na kojoj je bilo više policije nego sudionika. Od tada do danas imamo Zakon o životnom partnerstvu, Zakon o suzbijanju diskriminacije, nešto poboljšani način rodne tranzicije, referendum iz 2013. kojim je promijenjen Ustav RH...Povorke su jako brojnije i atmosfera je puno bolja i opuštenija, ali i nasilja ima manje", kaže Šestan i dodaje;
"Stanje se definitivno poboljšalo, ali da, zastave se još uvijek trgaju. Ovo je prva godina da ih postavlja Grad Zagreb. Mislim da još nije prošla niti jedna godina da se niti jedna zastava nije skinula, potrgala, pokušala zapaliti. Po našem iskustvu uglavnom su to mlađe osobe, koje skidaju te zastave, ali stanje se definitivno poboljšalo. Puno se bolje mijenjaju prava koja trebaju štititi LGBTIQ zajednicu.
Još uvijek postoji ta anti-LGBTIQ retorika u javnosti, ali i politici, ali i primjećujemo veću količinu prihvaćanja LGBTIQ populacije u Hrvatskoj", rekao je Šestan.
"Jako nam je drago da se povorka u Splitu očuvala"
Dodaje i kako se brojka na povorkama obično kreće oko pet tisuća, ali da ove godine očekuju više ljudi.
Program u subotu započinje u 14 sati na Zrinjevcu, a zatvara se oko 23 sata. Šestan kaže da se nada kako će se i drugi gradovi početi uključivati i organizirati svoje povorke.
"Jako nam je drago da se povorka u Splitu očuvala jer je imala klimav početak, ali ljudi su pokazali da im je bitno pokazati se u javnosti", govori.
"Ne tražimo ništa posebno, samo jednakost"
Odgovorio je i na pitanje koliko je, prema njegovu mišljenju, hrvatsko društvo spremno prihvatiti LGBTIQ osobe te kada će postati uobičajeno da se i istospolni parovi bez zadrške drže za ruke i ljube u javnosti.
"Pa nažalost mislim da je tu stanje još do neke mjere loše. Centar Zagreba je tu neko mjesto koje je relativno i sigurno da se osobe mogu držati za ruke, ali nažalost jako puno ljuti kod nas nije "outano" u javnosti. I dalje se treba raditi na tome da budemo jednaki u društvu.
Ne tražimo ništa posebno, samo jednakost", kaže Šestan i dodaje da će raditi sve što je potrebno kako bi to i postali.
Za kraj je objasnio i koliko je lako ili teško odlučiti se na promjenu spola i je li moguće da trans osoba zažali zbog te odluke.
"To je proces koji u realnosti traje u prosjeku oko tri godine. Sama dokumentacija se skuplja dvije godine tako da to nije nešto u Hrvatskoj gdje se možete zaletjeti s tom odlukom ili požaliti i oplakivati je", zaključio je.
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