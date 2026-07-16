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OBJAVLJENI DETALJI

Otkriveno od čega je umro slavni Sam Neill

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Hina
|
16. srp. 2026. 10:47
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Sam Neill
AFP / TIZIANA FABI

Sam Neill je preminuo od upale pluća, kazao je njegov agent u poruci kojom je obožavateljima htio pružiti više detalja o smrti novozelandskog glumca.

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Neill je preminuo u Australiji u dobi od 78 godina, priopćila je njegova obitelj.

Ranije se uspješno izliječio od raka, dodala je obitelj, ali nije navela uzrok smrti.

"Razgovarao sam s njegovom obitelji i želim pojasniti neke pojedinosti za njegove obožavatelje", kazao je njegov dugogodišnji agent Philip Grenz za novozelandski javni radio RNZ.

"Sam je preminuo od upale pluća. Prije nego što se razbolio, Sam se hrabro borio i pobijedio limfom novom vrstom liječenja zvanom terapija CAR-T", dodao je.

Grenz je rekao da je Neill tijekom protekle godine sudjelovao u četirima projektima koji će biti objavljeni u "narednim mjesecima", no nije pružio druge detalje.

Neill je u svojim memoarima iz 2023. objavio da "možda umire" s trećim stadijem ne-Hodgkinovog limfoma.

No, ranije ove godine je objavio da se uspješno izliječio od raka zahvaljujući genetskoj terapiji koja je izmijenila njegov imunosni sustav.

Neill je rođen 1947. u Sjevernoj Irskoj, a u Novi Zeland se preselio kao dijete.

Kršten je kao Nigel John Dermot, no to je ime smatrao suviše "istrošenim" za Novi Zeland te ga je promijenio u Sam.

Proslavio se 1993. ulogom doktora Alana Granta u filmu "Jurski park".

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Teme
glumac jurski park sam neill smrt upala pluća

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