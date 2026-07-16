suvlasnici čistoće
Bulja optužili da je izazvao krizu s otpadom: "Obećao je jamstvo, do danas nije dostavljeno"
Grad Trilj te općine Hrvace, Dicmo i Otok, suvlasnici Čistoće Cetinske krajine, ocijenili su u četvrtak da je za krizu oko odlagališta Mojanka, koje je Državni inspektorat zatvorio prije nekoliko dana, odgovoran sinjski gradonačelnik Miro Bulj zbog nedavanja financijskog jamstva za nastavak rada.
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U demantiju suvlasnici društva Čistoća Cetinske krajine podsjećaju na sastanak 20. svibnja s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje je razgovarano o problemima s dozvolom za gospodarenje otpadom za odlagalište Mojanka, osiguranju jamstva i nastavku pružanja javne usluge građanima Cetinske krajine.
Navode kako je na tom sastanku Bulj izjavio da će Grad Sinj preuzeti obvezu davanja potrebnog jamstva društvu Čistoća Cetinske krajine, ali da ono do danas nije dostavljeno.
Smatraju da je upravo izostanak jamstva jedan od ključnih razloga nastanka sadašnje situacije nakon zatvaranja odlagališta Mojanka, zbog čega, kako navode, Grad Trilj te općine Hrvace, Dicmo i Otok ne mogu snositi odgovornost.
"Tvrdnje koje posljednjih dana iznosi u javnosti nisu potpune ni istinite", navode suvlasnici u demantiju, dodajući da Bulj odgovornost za neispunjavanje prethodno preuzete obveze pokušava prebaciti na druge.
Smatraju da Grad Sinj kao odgovoran suvlasnik trebao sazvati koordinaciju svih pet suosnivača i zajedno s njima tražiti rješenje, umjesto da djeluje jednostrano.
Dodaju da su u kontaktu s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije od kojeg su zatražili hitan sastanak, očekujući pomoć u pronalasku zakonitog i održivog rješenja za nastavak rada Čistoće Cetinske krajine i uredno pružanje javne usluge svim građanima.
Odlagalište Mojanka zatvoreno je nakon odluke Državnog inspektorata, nakon čega je Bulj izjavio da će odlagalište ponovno otvoriti na vlastitu odgovornost te da će se na njega odlagati otpad prikupljen isključivo s područja Grada Sinja.
Suvlasnici Čistoće Cetinske krajine u demantiju poručuju da je riječ o zajedničkom trgovačkom društvu koje mora djelovati u interesu svih suvlasnika i građana kojima pruža javnu uslugu.
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