Bitka za HOO: Varvodić otkrio da ima podršku brojnih sportskih saveza

"Postoji puno drugih sportova koje danas nećemo spominjati kako se na te ljude ne bi radio pritisak. Uz transparentnost, doći ćemo do pobjede 29.7. Također, nije stvar u tome koliko novca se daje za sport nego su glavna pitanja transparentnost i trošenje. Osobno, zadovoljan sam novcem koji se daje, ali ne i s kriterijima. No, to nije tema za danas nego kad se dobije novo vodstvo i to se potom riješi u četiri zida", na konferenciji je naglasio predsjednik Odbojkaškog saveza Frane Žanić, uz kojeg su stajali predsjednik Vaterpolskog saveza Mladen Drnašin i predsjednik Rukometnog saveza Tomislav Grahovac.