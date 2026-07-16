PRIMORČEV PROTUKANDIDAT
Bitka za HOO: Varvodić otkrio da ima podršku brojnih sportskih saveza
Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić danas je u Memorijalnom centru Dražen Petrović predstavio Program "Zajedno za razvoj hrvatskog sporta".
Pred predstavnicima sportskih saveza, sportašima, trenerima i medijima prezentirao je sedam razvojnih stupova na kojima temelji svoj program te istaknuo kako Hrvatski olimpijski odbor mora biti institucija koja okuplja, povezuje i stvara uvjete za razvoj hrvatskog sporta.
"Moja odluka o kandidaturi došla je zbog vjere da Hrvatski olimpijski odbor, nakon svega što se dogodilo može i mora bolje. HOO mora ponovno biti mjesto povjerenja, partnerstva i razvoja. To je institucija koja ima ključnu ulogu u hrvatskom sportu i mora biti dostojanstvena. To je razlog zbog kojeg sam ušao u cijelu ovu priču."
Program se, navodi, temelji na odgovornijem upravljanju Hrvatskim olimpijskim odborom, snažnijoj suradnji s nacionalnim sportskim savezima, većoj potpori sportašima i trenerima te jačanju međunarodnog položaja hrvatskog sporta.
Govoreći o prvim potezima nakon izbora, Varvodić je najavio kako će u prvih 100 dana razgovarati sa svim nacionalnim sportskim savezima, pokrenuti analizu rada Hrvatskog olimpijskog odbora i započeti provedbu ključnih programskih mjera.
"Hrvatski olimpijski odbor ne smije biti samo institucija koja prati sport, već to mora biti institucija od koje sve kreće. Svaka odluka HOO mora ići u korist sportaša i trenera. HOO mora ponovno postati kuća hrvatskog sporta u koju će prvenstveno sportaši i treneri imati povjerenja, a onda i cjelokupna hrvatska javnost."
"Želim u službu Hrvatskog olimpijskog odbora"
Varvodić je istaknuo kako međunarodno iskustvo stečeno na vodećim dužnostima u europskim i svjetskim sportskim organizacijama želi staviti u službu Hrvatskog olimpijskog odbora.
"Povjerenje koje sam godinama gradio u međunarodnom sportu želim staviti u službu Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatska uživa veliki ugled u međunarodnoj sportskoj zajednici, a ja želim to podići na jednu novu razinu."
Potporu njegovoj kandidaturi do sada su javno dali brojni nacionalni sportski savezi i sportske organizacije, među kojima su Hrvatski rukometni savez, Hrvatski vaterpolski savez, Hrvatski hrvački savez, Hrvatski mačevalački savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski sportsko-ribolovni savez, Sportski savez Grada Zagreba i Klub hrvatskih olimpijaca, navodi.
"Doći ćemo do pobjede"
"Postoji puno drugih sportova koje danas nećemo spominjati kako se na te ljude ne bi radio pritisak. Uz transparentnost, doći ćemo do pobjede 29.7. Također, nije stvar u tome koliko novca se daje za sport nego su glavna pitanja transparentnost i trošenje. Osobno, zadovoljan sam novcem koji se daje, ali ne i s kriterijima. No, to nije tema za danas nego kad se dobije novo vodstvo i to se potom riješi u četiri zida", na konferenciji je naglasio predsjednik Odbojkaškog saveza Frane Žanić, uz kojeg su stajali predsjednik Vaterpolskog saveza Mladen Drnašin i predsjednik Rukometnog saveza Tomislav Grahovac.
Telegramov politički analitičar i urednik Jasmin Klarić je našem Hrvoju Krešiću u Novom danu sve izrečeno kratko komentirao.
"Svi najbogatiji savezi su uz njega pa ne znam što je Draganu Primorcu preostalo. Bit će zanimljivo, ovo je zapravo sukob dvije struje HDZ-a", izjavio je Klarić.
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