"nema više paradajz turizma"
VIDEO / Turisti na plaži izazvali burne reakcije: "Svašta sam vidio, ali ovako nešto nikad"
Grčke plaže svakog ljeta svjedoče najrazličitijim prizorima – od rashladnih torbi punih domaće hrane do suncobrana i sklopivih stolica. No ovog ljeta društvenim mrežama proširila se snimka koja je mnoge ostavila bez riječi.
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Skupina bugarskih turista na jednoj je grčkoj plaži pripremila pravi ručak. Uz samo more postavili su plinski roštilj i počeli peći velike komade mesa, dok su ostali posjetitelji bezbrižno uživali u sunčanju i kupanju.
Miris roštilja ubrzo se proširio plažom, a neobičan prizor privukao je brojne znatiželjne poglede. Prolaznici su događaj masovno snimali mobitelima, a video je ubrzo postao viralan.
Mišljenja korisnika podijeljena
Objava je izazvala burnu raspravu na društvenim mrežama. Dio korisnika smatra da u pripremi hrane na plaži nema ništa sporno te da svatko ima pravo provesti odmor onako kako želi.
Many Bulgarians spend their summer vacation in Greece, yet many still prefer cooking their own food at the beach instead of eating in restaurants. pic.twitter.com/fDdlgWT13s— една българка (@transbulgaria) July 7, 2026
No znatno glasniji bili su oni koji upozoravaju da takvo ponašanje nije primjereno na javnim plažama. Ističu i da u Grčkoj vrijede stroga pravila o loženju vatre i roštiljanju na javnim površinama, ponajprije zbog velike opasnosti od požara tijekom ljetnih mjeseci.
"To više nije paradajz turizam"
Ispod snimke nanizali su se brojni duhoviti komentari. Jedan je korisnik napisao: "To više nije paradajz turizam, ovo je sasvim nova razina."
Drugi se našalio: "Neki za večeru ostavljaju tisuće eura u restoranima, a oni su svoj restoran otvorili usred plaže."
Među kritičnijim komentarima mogli su se pročitati i oni poput: "Zašto bih na plaži morao udisati miris tuđeg ručka?" te "Na plažama sam vidio svašta, ali ovako nešto još nikad."
Iako je snimka mnoge nasmijala, ponovno je otvorila raspravu o tome gdje je granica između opuštenog odmora i poštovanja pravila te drugih posjetitelja plaže.
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